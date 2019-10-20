Fuhşun şifresi "lüks araba"! Yer: Adana

Şüphelilerin parklara ve köy eğlencelerinde de kadın götürdükleri ortaya çıktı. Pazarladıkları kadınların kazançlarının yarısını alan çetede yer alan Ayfer K'nın (39) daha önceden de fuhuş yaptırmaktan kaydı olduğu, bu nedenle Adana'nın "Manukyanı" olarak bilindiği belirtildi.