Fuhşun şifresi "lüks araba"! Yer: Adana
Adana'da iki engelli şahsın liderliğini yaptığı fuhuş şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin teknik takipte polise yakalanmamak için kadına "lüks araba" dedikleri ortaya çıktı.
20.10.2019 10:31
- Son Güncelleme: 20.10.2019 10:46
Polis, savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şebekeyi takibe aldı. 3 ay boyunca yapılan takip sonucunda şebekenin liderliğini engelli Ahmet K.'nın yaptığı, aynı zamanda Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusu olduğu öğrenildi. Engelli Tamer T.'nin de çetenin Kozan ilçe sorumlusu olduğu belirlendi.
Şebekenin 70 ila 100 lira arasında pazarladıkları kadınları kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri öğrenildi. Güzel kadınlara polise teknik takipte yakalanmamak için "lüks araba" isimleri takan şüphelilerin ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.
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