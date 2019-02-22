Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu! Tahminlerini dünya konuşuyor

Önce Marmara'nın beşik gibi sallanması, ardından kendini yeni yeni deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in deprem tahminleri derken, herkes günler olası bir mega depremi konuşuyor. 21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan Hoogerbeets'in kehaneti tuttu. Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem, Amerika kıtasını salladı. Bu gelişmenin ardından gözler Hoogerbeets ve kehanetlerine çevirildi.

22.02.2019 16:50 - Son Güncelleme: 22.02.2019 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





