Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti tuttu! Tahminlerini dünya konuşuyor
Önce Marmara'nın beşik gibi sallanması, ardından kendini yeni yeni deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in deprem tahminleri derken, herkes günler olası bir mega depremi konuşuyor. 21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan Hoogerbeets'in kehaneti tuttu. Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem, Amerika kıtasını salladı. Bu gelişmenin ardından gözler Hoogerbeets ve kehanetlerine çevirildi.
22.02.2019 16:50
- Son Güncelleme: 22.02.2019 16:56
KEHANETİ TUTTU
'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets 8 şiddetine yakın deprem olacağını açıklamıştı. Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in mega deprem tahminini tuttu.
Ekvador'daki 7.7 büyüklüğündeki deprem ile birlikte Hoogerbeets'in açıklamaları tekrardan endişe yarattı. Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor.
Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı. Hoogerbeets, Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve 21 Şubat'ta bunun deprem olarak karşılığı olacağını ifade etmişti.
Özellikle Şubat ayının son iki haftasına dikkat çeken Hoogerbeets mega deprem olacağını belirtmişti. Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürmüştü.
Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi. Türkiye'de de depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in bu tahmini büyük endişeye yol açmıştı.