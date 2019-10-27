Sahilde buldu! Mide bulandıran bu şey sayesinde milyoner oldu (Ambergris nedir)

Güneydoğu Asya ülkelerinden balıkçılığın yaygın bir şekilde yapıldığı Tayland'dan çok ilginç bir haber geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir balıkçı, değeri 321 bin dolar (Yaklaşık 2 milyon TL) olarak hesaplanan balina kusmuğu buldu. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan balıkçı, beraberindeki arkadaşları, kusmuğun değerinin 2 milyon TL'ye tekabül eden 321 bin dolar olduğunu öğrenince donup kaldı. Bu arada denizde bulunan öyle şeyler var ki görenleri şaşkına uğratıyor.

27.10.2019 13:08 - Son Güncelleme: 27.10.2019 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





