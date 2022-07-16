Fen Bilimleri Dershanesi sahibi Nazmi Arıkan cinayetinde tüm sır çözüldü! Taksici konuştu katil yakalandı
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförünün Çanakkale'deki çiftlik evinde vahşice öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arıkan'ın cinayetini katilin bindiği taksicinin dikkati çözdü. Ailenin tehdit aldıklarını söylediği Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya'yı olay yerine bırakan taksici, şüpheliyi fotoğraflarından teşhis etti. Bu teşhis sonrası katil zanlısı Akçekaya kıskıvrak yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki hayvan çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü çifte cinayette yeni detaylara ulaşıldı.
Nazmi Arıkan'ın olay gecesi son telefon görüşmesini 23.45 sıralarında kardeşi ile yaptığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre şoförü ise en son 22.45'te whatsappta göründü. İddiaya göre eve girip önce Arıkan'ı öldüren şüpheli, daha sonra seslere koşan şoförü de defalarca bıçaklayarak öldürdü.
TAKSİCİ KİLİT ROL OYNADI
Olayın ardından aile, Ufuk Akçekaya tarafından tehdit edildiklerini adli makamlara bildirdi. Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde bir kişinin otobüsle şehre geldiği ve köye taksi ile gittiği belirlendi. Kameralara yansıyan kişi ailenin de husumetlileri olarak bildirdiği Tokatspor kulübü başkanı ve aynı zamanda eğitim kurumları sahibi Ufuk Akçekaya'ya benzetildi.
Fotoğrafta: Ufuk Akçekaya
Katilin Gelibolu merkezden çiftliğe taksi ile geldiği belirlenince. taksinin şoförüne ulaşılıp teşhis yaptırıldı. Taksici olaydan kısa süre önce Akçekaya'yı çiftlik yakınlarına bıraktığını belirtti ve teşhis yaptı. Adresi tespit edilen şüpheli Çanakkale Başsavcılığı'nın talimatı ile Etiler'deki adresinde kıskıvrak yakalandı.
TAKSİCİ KONUŞTU: SAKİNDİ
Taksi şoförü evli ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler (57), o gece yaşananları şöyle anlattı: "internet üzerinden numaramı bulup ulaşmış. Eceabat'tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat'ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00'de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Bigalı, Kumköy ve Yolağzı'ndan sonra olayın olduğu Karainebey köyüne ulaştık."