Fen Bilimleri Dershanesi sahibi Nazmi Arıkan cinayetinde tüm sır çözüldü! Taksici konuştu katil yakalandı

TAKSİCİ KONUŞTU: SAKİNDİ

Taksi şoförü evli ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler (57), o gece yaşananları şöyle anlattı: "internet üzerinden numaramı bulup ulaşmış. Eceabat'tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat'ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00'de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Bigalı, Kumköy ve Yolağzı'ndan sonra olayın olduğu Karainebey köyüne ulaştık."