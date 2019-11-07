Fatih’teki esrarengiz olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken ‘Yeşilçam’ bağlantısı ve ‘Çarlistonlar’ grubu…

İstanbul Fatih'te, "Dikkat siyanür var" yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Oya'nın kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü. Oya Yetişkin'e ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Yetişkin'in yıllar önce eski Yeşilçam oyuncusu Serpil Alkan'la birlikte Cengiz Özer'in 'Çarlistonlar' isimli dans grubunda yer aldığı ortaya çıktı.

07.11.2019 01:03 - Son Güncelleme: 07.11.2019 01:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





