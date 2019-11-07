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Fatih’teki esrarengiz olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken ‘Yeşilçam’ bağlantısı ve ‘Çarlistonlar’ grubu…

İstanbul Fatih'te, "Dikkat siyanür var" yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Oya'nın kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü. Oya Yetişkin'e ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Yetişkin'in yıllar önce eski Yeşilçam oyuncusu Serpil Alkan'la birlikte Cengiz Özer'in 'Çarlistonlar' isimli dans grubunda yer aldığı ortaya çıktı.

07.11.2019 01:03 - Son Güncelleme: 07.11.2019 01:06
Fatih’teki esrarengiz olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken ‘Yeşilçam’ bağlantısı ve ‘Çarlistonlar’ grubu…

İstanbul Fatih'te oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuların durumu polise bildirmesi üzerine 4 kardeş de ölü bulundu.

Fatih’teki esrarengiz olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken ‘Yeşilçam’ bağlantısı ve ‘Çarlistonlar’ grubu…

Yapılan incelemelerde siyanür içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da modelist olan aynı zamanda canlı mankenlik yapan Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı.

Fatih’teki esrarengiz olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken ‘Yeşilçam’ bağlantısı ve ‘Çarlistonlar’ grubu…

'DİKKAT SİYANÜR VAR' YAZISINI DA OYA YAZMIŞ OLABİLİR
Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı.

Fatih’teki esrarengiz olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken ‘Yeşilçam’ bağlantısı ve ‘Çarlistonlar’ grubu…

Kardeşlerin oturduğu evin kapısında yazılı olan 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Fatih’teki esrarengiz olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Dikkat çeken ‘Yeşilçam’ bağlantısı ve ‘Çarlistonlar’ grubu…

Öte yandan ölen anne- babalarının ardından kendilerine yüklü miktarda borç kaldığı belirtilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları da iddia edildi.

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