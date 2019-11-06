En çok Türk bulunan ülke hangisi? Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? Şaşırtan rakamlar...
Türklerin geçmişten gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor hiç düşündünüz mü? Ya da en çok Türk hangi ülkede yaşıyor? Bazı ülkelerdeki sayılara şaşırmamak elde değil. Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi. İşte 2019 Kasım itibariyle sayılarla Türklerin yaşadığı ülkeler..
06.11.2019 16:51
- Son Güncelleme: 06.11.2019 17:02
Sadece belirli ülkelerde değil, dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak sayıda Türk yaşıyor. 2019 yılı itibariyle dünya üzerindeki 170 ülkede Türk vatandaşlarının yaşadığı anlaşılırken, sayılarının 6 milyonun üzerinde olduğu saptandı. 500 ve üstü Türk'ün yaşadığı ülkeleri aşağıda listeledik. İşte ülke ülke nerede kaç Türk yaşıyor!
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