Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon, taksi durağına daldı
Düzce'de facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşalan kamyon taksi durağına çarparak, şarampole uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cuma namazı sebebiyle durakta kimsenin olmaması faciayı önledi. İşte olay yerinden görüntüler...
07.10.2022 14:36 - Son Güncelleme: 07.10.2022 14:36
Kaza, Bahçeşehir bölgesi Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K., 34 ET 4121 plakalı çakıl taşı yüklü kamyonu park etti.
Binada bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamayarak dışarı çıkarken, cuma namazı sebebi ile taksi durağının boş olması faciayı önledi.