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Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon, taksi durağına daldı

Düzce'de facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşalan kamyon taksi durağına çarparak, şarampole uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cuma namazı sebebiyle durakta kimsenin olmaması faciayı önledi. İşte olay yerinden görüntüler...

07.10.2022 14:36 - Son Güncelleme: 07.10.2022 14:36
Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon, taksi durağına daldı

Düzce'de facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşalan kamyon taksi durağına çarparak, şarampole uçtu. Cuma namazı sebebiyle durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon, taksi durağına daldı

Kaza, Bahçeşehir bölgesi Çamlıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet K., 34 ET 4121 plakalı çakıl taşı yüklü kamyonu park etti.

Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon, taksi durağına daldı

Park halinde freni boşalan kamyon, hareket etmeye başladı. Önce refüje, ardından taksi durağına çarpan kamyon, şarampole uçarak Gençlik ve Toplum Sağlığı merkezlerinin bulunduğu binaya çarparak takla attı.

Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon, taksi durağına daldı

Binada bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamayarak dışarı çıkarken, cuma namazı sebebi ile taksi durağının boş olması faciayı önledi.

Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon, taksi durağına daldı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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