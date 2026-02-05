Eyüpsultan'da "yol verme" kavgası! Önce darbetti sonra tanımazlıktan geldi: Buyur kardeşim

"HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞME DURUMUM OLACAK"
Mustafa Tüsü,"Olay esnasında benimde araçtan indiğim görünebilir. Ama öncesinde olan video kayıtları, oradaki vatandaşlarda, esnaflarda varsa bu dava sürecinde bana yardımcı olurlar. Haklıyken haksız duruma düşme durumum olacak. Çünkü bende araçtan inmiş gibi gözüküyorum. Ama o kişinin bana saldırdığına dair bir kamera görüntüsü veya fotoğraf dahi olsa herkesten rica ediyorum, ulaştırabilirlerse memnun olurum"dedi.
"ARAÇ KAMERASI KOYMAYI KENDİME BORÇ BİLDİM"
Tüsü,"Bu bende travmatik bir olay oldu. Evimden çıkmışım, işime gidiyorum, daha uyku sersemiyim bir nevi. Odaklanmışım, sabah erkenden çıkayım, dükkanımı 'Bismillah' diyip açayım, işimi yapayım, trafiğe kalmayayım. Bunu düşünerek yola çıkmışım ve bu esnada bir saldırıya uğruyorum. Zaten bu olaydan sonra araç içi kamerası koymayı kendime artık bir borç biliyorum. Çünkü bu tür insanların sayısı ülke genelinde gitgide artıyor. Can güvenliğimiz bulunmadığı için her ihtimale karşı araç kamerası koymayı kendime borç bildim"dedi.