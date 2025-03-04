Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

SULANMAYAN YOĞURT NASIL YAPILIR?

↪ Yoğurdun daha sert ve kıvamlı olmasını sağlamak için maya aşamasında bazı küçük değişiklikler yapabilirsiniz. En etkili yöntemlerden biri, mayanın içine 6-7 adet nohut eklemektir.

↪ Nohut, mayalanma sürecinde yoğurdun daha yoğun ve kıvamlı olmasına yardımcı olur. Ayrıca, yoğurdun daha uzun süre taze kalmasını sağlar.