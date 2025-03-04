Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?
Ev yapımı yoğurt, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için alternatif bir öğündür. Çoğu kişi yoğurt yaparken sulanma sorunuyla karşılaşır ve ideal kıvamı tutturamaz. Yoğurdun sulanmasını engelleyip, taş gibi sert ve kıvamlı olmasını sağlamak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır? İşte evde taş gibi yoğurt tarifi…
takvim.com.tr
Ev yapımı
yoğurt, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için alternatif bir öğündür. Çoğu kişi yoğurt yaparken sulanma sorunuyla karşılaşır ve ideal kıvamı tutturamaz. Yoğurdun sulanmasını engelleyip, taş gibi sert ve kıvamlı olmasını sağlamak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır? İşte evde taş gibi yoğurt tarifi…
YOĞURT NEDEN ÇOK SULU OLUR?
↪ Yoğurdun sulanmasının birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar arasında, sütün yeterince yoğun olmaması, mayalanma işleminin uygun sıcaklıkta gerçekleşmemesi ya da kullanılan mayanın zayıf olması sayılabilir.
↪ Ayrıca yoğurdun uzun süre buzdolabında beklemesi durumunda üst kısmında su birikmesi de sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu sorunun önüne geçmek oldukça basit bir ekleme ile mümkündür.
SULANMAYAN YOĞURT NASIL YAPILIR?
↪ Yoğurdun daha sert ve kıvamlı olmasını sağlamak için maya aşamasında bazı küçük değişiklikler yapabilirsiniz. En etkili yöntemlerden biri, mayanın içine 6-7 adet nohut eklemektir.
↪ Nohut, mayalanma sürecinde yoğurdun daha yoğun ve kıvamlı olmasına yardımcı olur. Ayrıca, yoğurdun daha uzun süre taze kalmasını sağlar.
YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ
↪ İstediğiniz miktarda sütü kaynatıp, 42-45 dereceye kadar ılımasını bekleyin. (Sütten parmağınızı çıkardığınızda sıcak, ama yakmayacak derecede olmalı.) Küçük bir kapta 1-2 yemek kaşığı yoğurdu sütle karıştırarak inceltin. Ardından bu karışımı ılıyan süte ekleyin ve iyice karıştırın.
Yoğurt kabınıza 6-7 adet nohut ekleyin.
↪ Kabın üzerini kapatarak, sıcak bir ortamda 6-8 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Mayalanma süresi tamamlandığında, yoğurdu buzdolabına yerleştirip en az 4-5 saat dinlendirin. Bu yöntemle hazırlanan yoğurt, kıvamı açısından oldukça sert olacak ve sulanma problemiyle karşılaşmazsınız.
YOĞURDUN FAYDALARI NELER?
Bağırsak Sağlığını Destekler: Yoğurt, probiyotikler içerir. Bu probiyotikler, sindirim sistemine faydalıdır ve bağırsak florasının dengesini sağlamaya yardımcı olur.