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Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Ev yapımı yoğurt, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için alternatif bir öğündür. Çoğu kişi yoğurt yaparken sulanma sorunuyla karşılaşır ve ideal kıvamı tutturamaz. Yoğurdun sulanmasını engelleyip, taş gibi sert ve kıvamlı olmasını sağlamak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır? İşte evde taş gibi yoğurt tarifi…

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takvim.com.tr
Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Ev yapımı yoğurt, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için alternatif bir öğündür. Çoğu kişi yoğurt yaparken sulanma sorunuyla karşılaşır ve ideal kıvamı tutturamaz. Yoğurdun sulanmasını engelleyip, taş gibi sert ve kıvamlı olmasını sağlamak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır? İşte evde taş gibi yoğurt tarifi…

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

YOĞURT NEDEN ÇOK SULU OLUR?

↪ Yoğurdun sulanmasının birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar arasında, sütün yeterince yoğun olmaması, mayalanma işleminin uygun sıcaklıkta gerçekleşmemesi ya da kullanılan mayanın zayıf olması sayılabilir.

↪ Ayrıca yoğurdun uzun süre buzdolabında beklemesi durumunda üst kısmında su birikmesi de sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu sorunun önüne geçmek oldukça basit bir ekleme ile mümkündür.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

SULANMAYAN YOĞURT NASIL YAPILIR?

↪ Yoğurdun daha sert ve kıvamlı olmasını sağlamak için maya aşamasında bazı küçük değişiklikler yapabilirsiniz. En etkili yöntemlerden biri, mayanın içine 6-7 adet nohut eklemektir.

↪ Nohut, mayalanma sürecinde yoğurdun daha yoğun ve kıvamlı olmasına yardımcı olur. Ayrıca, yoğurdun daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

↪ İstediğiniz miktarda sütü kaynatıp, 42-45 dereceye kadar ılımasını bekleyin. (Sütten parmağınızı çıkardığınızda sıcak, ama yakmayacak derecede olmalı.) Küçük bir kapta 1-2 yemek kaşığı yoğurdu sütle karıştırarak inceltin. Ardından bu karışımı ılıyan süte ekleyin ve iyice karıştırın. Yoğurt kabınıza 6-7 adet nohut ekleyin.

↪ Kabın üzerini kapatarak, sıcak bir ortamda 6-8 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Mayalanma süresi tamamlandığında, yoğurdu buzdolabına yerleştirip en az 4-5 saat dinlendirin. Bu yöntemle hazırlanan yoğurt, kıvamı açısından oldukça sert olacak ve sulanma problemiyle karşılaşmazsınız.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

YOĞURDUN FAYDALARI NELER?

Bağırsak Sağlığını Destekler: Yoğurt, probiyotikler içerir. Bu probiyotikler, sindirim sistemine faydalıdır ve bağırsak florasının dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçerdiği probiyotikler bağışıklık sistemini destekler, vücuda mikroplara karşı koruma sağlar.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Düşük Kalori ile Besin Değeri Yüksek: Yoğurt, düşük kalorili olmasına rağmen zengin besin içerikleri sunar. Özellikle şekersiz veya az şekerli yoğurtlar diyetlerde tercih edilebilir.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Sindirim Sistemine Yardımcı Olur: Yoğurt, mideyi rahatlatabilir ve sindirim problemlerini hafifletebilir. Özellikle mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Kas Gelişimini Destekler: Yoğurt, yüksek kaliteli protein kaynağıdır ve kas yapısının güçlenmesine yardımcı olur, bu da spor yapanlar için önemli bir besindir.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Cilt Sağlığını İyileştirir: Yoğurt, içeriğindeki probiyotikler ve besin öğeleri sayesinde cilt sağlığını destekler, sivilce ve diğer cilt problemlerine karşı faydalıdır.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

Kemik Sağlığını Güçlendirir: Yoğurt, kalsiyum açısından zengin bir kaynaktır. Düzenli tüketimi, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltabilir.

Evde sulanmayan taş gibi yoğurt tarifi! Sulanmayan yoğurt nasıl mayalanır?

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)