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Cinselliği reddedip, çıplak yaşıyorlar! Sadhu kabilesini görenler inanamıyor

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular. Yaşam biçimleri ise görenleri hayret ettirecek cinsten.

04.04.2020 08:57 - Son Güncelleme: 04.04.2020 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





