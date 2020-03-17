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Evde maske nasıl yapılır? İşte adım adım pratik maske yapımı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisindeki dünyanın üzerine kabus gibi çöken, son olarak Türkiye'de de görülen coronavirüs, herkesin sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar koronavirüsten korunmanın yollarını arıyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz maskeler. Koronavirüs sonrası maske fiyatları günbegün arttı. Peki kendi koronavirüs maskemizi kendimi yapabilir miyiz? Tabi ki evet. İşte koronavirüs maskesinin adım adım yapılışı...

17.03.2020 15:14 - Son Güncelleme: 17.03.2020 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





