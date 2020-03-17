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Evde maske nasıl yapılır? İşte adım adım pratik maske yapımı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisindeki dünyanın üzerine kabus gibi çöken, son olarak Türkiye'de de görülen coronavirüs, herkesin sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar koronavirüsten korunmanın yollarını arıyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz maskeler. Koronavirüs sonrası maske fiyatları günbegün arttı. Peki kendi koronavirüs maskemizi kendimi yapabilir miyiz? Tabi ki evet. İşte koronavirüs maskesinin adım adım yapılışı...

17.03.2020 15:14 - Son Güncelleme: 17.03.2020 15:16
Evde maske nasıl yapılır? İşte adım adım pratik maske yapımı

İnternette en çok arananlardan birisi de "koronavirüs maskesi nasıl yapılır?" sorusu. Aslında çok kolay! İşte her evde bulunan basit malzemeler ile bir iki adımda korunma maskesinin yapılışı...

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Evde maske nasıl yapılır? İşte adım adım pratik maske yapımı

Gerekli malzemeler ise oldukça kolay bulunabilen şeyler.

Evde maske nasıl yapılır? İşte adım adım pratik maske yapımı
Evde maske nasıl yapılır? İşte adım adım pratik maske yapımı
Evde maske nasıl yapılır? İşte adım adım pratik maske yapımı
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