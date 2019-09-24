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Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı

ATV'nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da dün yaşanan bir olay yine Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Esra Erol'da canlı yayınına katılan bir baba 23 yaşındaki yüzde 50 engelli kızının kaçırıldığını iddia etti. Bu iddia üzerine yayına bağlanan onlarca kişinin ihbarı ise emniyet yetkililerini harekete geçirdi. Canlı yayına gelen baba Nail Kurt ile ilgili mide bulandıran iddialar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, engelli kızın babasını stüdyoda gözaltına aldı. İşte o anlar ve mide bulandıran detaylar...

24.09.2019 08:44 - Son Güncelleme: 24.09.2019 08:48
Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı

65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol'un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.

Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı

2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.

Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı

Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.

ESRA EROL CANLI YAYININDA NAİL KURT'UN GÖZALTINA ALINMA ANLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı

65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.

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