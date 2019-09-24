Esra Erol'da iğrenç olay ortaya çıktı! Engelli kızını erkeklerle tanıştıran Nail Kurt gözaltına alındı

ATV'nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da dün yaşanan bir olay yine Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Esra Erol'da canlı yayınına katılan bir baba 23 yaşındaki yüzde 50 engelli kızının kaçırıldığını iddia etti. Bu iddia üzerine yayına bağlanan onlarca kişinin ihbarı ise emniyet yetkililerini harekete geçirdi. Canlı yayına gelen baba Nail Kurt ile ilgili mide bulandıran iddialar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, engelli kızın babasını stüdyoda gözaltına aldı. İşte o anlar ve mide bulandıran detaylar...

24.09.2019 08:44 - Son Güncelleme: 24.09.2019 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





