Dünyanın en uzun bacaklı kadını görenleri hayrete düşürüyor! Erkekler yanına yaklaşmaktan korkuyor

Bir diğer yaşadığı sıkıntı ise 47,5 numara olan ayaklarına ayakkabı bulmak. Bud durumu şöyle ifade ediyor:

'Ayak numaram 47,5 ve durum böyle olunca ne Moğolistan'da ne de Güney Kore'de kendime göre ayakkabı bulamadım. Daha sonra Amerika'ya taşındım. Burada da durum da çok değişiklik olmadı. Kendime uygun ayakkabıları sadece interneten üzerinden yaptığım alışverişlerde bulabiliyorum.'