Esra Erol canlı yayında inanılmaz olay! 18 yaşındaki Beyza Çelik 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı mı kaçırıldı mı?
Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Esra Erol canlı yayınında inanılmaz bir olay daha yaşandı. 18 yaşındaki Beyza Çelik, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı. Genç kızın ailesi ise Esra Erol canlı yayınına katıldı ve kızlarının zorla kaçırıldığını anlattı. Esra Erol ise "Kaçmak doğru değil" ifadesini kullandı. Zorla kaçırma iddialarını reddeden Beyza Çelik, "Ailem yalan söylüyor. 31 Ocak'ta kaçmadım, 3 Şubat'ta kaçtım. Aileme istemeye geleceklerini söyledim, sıcak bakmadıkları için böyle bir yola başvurdum" dedi.
01.04.2021 09:19
- Son Güncelleme: 01.04.2021 09:38
'Esra Erol'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Beyza Çelik, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı.
Beyza Çelik'in 18 yaşında girdikten hemen sonra evden kaçtığı iddiasıyla yayına katılan aile kızlarının 44 yaşındaki Savaş Başol adında bir adamla evlendiğini anlatarak, kızlarının dönmesini için çağrıda bulundu.
Beyza'nın annesi Emine Çelik ağlayarak, kendisinin 41 yaşında olduğunu, kızının evlendiği kişinin 44 yaşında olduğunu dile getirdi. Ailenin iddiasına göre kızları Beyza'nın daha önce kendilerine, konuştuğu kişinin 30 yaşında olduğunu ve soyadını bile yanlış söylediğini dile getirdi.
Kendilerinden habersiz nikah kıyan kızlarının zorla evlendirildiğini iddia eden aile, Beyza ve Savaş Başol'un yayına bağlanmasıyla gözyaşlarına boğuldu.
Kızları ve damatlarının görüntülerini ekranda gören aile, 'Kızım sen kimin yanında oturuyorsun? Geri dön. Ne yaptın sen? Kızım çok değişmişmişsin' diyerek feryat etti.