Eski Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Rus mühendis, saatlerce uğraştı, eski Nokia telefonunu kenara atmak yerine bakın neye dönüştürdü? Son haline çok şaşıracaksınız!
12 Kasım 2018 Pazartesi, 20:25:07
Güncelleme: 20:59:39
Eski Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Nokia'nın eski telefonlarının artık yüzüne kimse bakmıyor. Ancak Rus mühendis, ilginç bir çalışmaya imza atarak telefonu bakın neye dönüştürdü?
Eski Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Önce telefonun içini açıyoruz.
Eski Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor.
Eski Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...
Eski Nokia telefonunu öyle bir şeye dönüştürdü ki...
İşte bu kadar. Ancak asıl iş şimdi başlıyor!