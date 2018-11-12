Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
Hollanda'daki Giethoorn kasabasında araba kullanmanız yasak! Kullanabileceğiniz ulaşım araçları tekneler ya da bisikletler...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 19:59:38 Güncelleme: 20:08:01
Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
Bir tane bile arabanın olmadığı bir yerde yaşamak ya da böyle bir yeri gezip görmek, sizce de kulağa hoş gelmiyor mu? Bazıları için bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. Hollanda'daki Giethoorn kasabasında araba kullanmanız yasak! Kullanabileceğiniz ulaşım araçları tekneler ya da bisikletler...
Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
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