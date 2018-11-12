Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba

Bir tane bile arabanın olmadığı bir yerde yaşamak ya da böyle bir yeri gezip görmek, sizce de kulağa hoş gelmiyor mu? Bazıları için bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. Hollanda'daki Giethoorn kasabasında araba kullanmanız yasak! Kullanabileceğiniz ulaşım araçları tekneler ya da bisikletler...