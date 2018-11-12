Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba

Hollanda'daki Giethoorn kasabasında araba kullanmanız yasak! Kullanabileceğiniz ulaşım araçları tekneler ya da bisikletler...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 19:59:38 Güncelleme: 20:08:01
Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
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Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba

Bir tane bile arabanın olmadığı bir yerde yaşamak ya da böyle bir yeri gezip görmek, sizce de kulağa hoş gelmiyor mu? Bazıları için bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. Hollanda'daki Giethoorn kasabasında araba kullanmanız yasak! Kullanabileceğiniz ulaşım araçları tekneler ya da bisikletler...

Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
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Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba

Çizgi film setlerine benzeyen, aynı zamanda masalsı bir atmosfere sahip olan Giethoorn Hollanda'nın keşfedilmeyi bekleyen rotalarının başında geliyor.

Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
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Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba

Hollanda'da bulunan ve 'Hobbit Köyü' olarak bilinen Giethoorn, 'Hollanda'nın Venedik'i olarak da anılıyor.

Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
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Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba

Amsterdam'dan trene binip, sonrasında ise otobüsle devam ederek bu şirin köye yaklaşık olarak üç saatte ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba
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Dünyanın en huzurlu köyü! Ne yol var ne de araba

Hollanda sınırları içerisinde olduğu için köye gitmek için Schengen vizesine sahip olmanız gerekiyor.

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