Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanmıştı! 81 yaşındaki Zülfü Şirin'e tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız

1 İnegöl'de yaşayan Zülfü Şirin, iddiaya göre 6 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı ancak resmi olarak boşanmadığı eşi Nebiye Şirin'e (69), nafaka ödemeyi unuttu. Avustralya'da yaşayan ve 45 yıl evli kaldığı eşi, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Şirin, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 4 Aralık saat 17.00 sıralarında tutuklandı.

2 'OĞLUMDAN DAYAK YEDİM'

Cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı. Nafaka bedeli olan 5 bin 700 TL'nin bir dernek tarafından ödenmesi üzerine ise dün serbest kaldı.