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Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanmıştı! 81 yaşındaki Zülfü Şirin'e tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız

Bursa'da yaşayan Züftü Şirin (81) eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklandı. İşlemlerin ardından cezaevine gönderilen Şirin gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay hakkında yeni gelişme yaşandı. Bir dernek tarafından borcu ödenen Zülfü Şirin, 26 saat sonra serbest bırakıldı. Tutuklanınca gözyaşlarına boğulduğunu söyleyen Şirin dede hayat hikayesini böyle anlattı...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 20:52 Güncelleme 06 Aralık 2023, 20:57
Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanmıştı! 81 yaşındaki Zülfü Şirin’e tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız 1

İnegöl'de yaşayan Zülfü Şirin, iddiaya göre 6 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı ancak resmi olarak boşanmadığı eşi Nebiye Şirin'e (69), nafaka ödemeyi unuttu. Avustralya'da yaşayan ve 45 yıl evli kaldığı eşi, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Şirin, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 4 Aralık saat 17.00 sıralarında tutuklandı.

Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanmıştı! 81 yaşındaki Zülfü Şirin’e tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız 2

'OĞLUMDAN DAYAK YEDİM'
Cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı. Nafaka bedeli olan 5 bin 700 TL'nin bir dernek tarafından ödenmesi üzerine ise dün serbest kaldı.

Eşine ödemeyi unuttuğu nafaka yüzünden tutuklanmıştı! 81 yaşındaki Zülfü Şirin’e tehdit mesajı: Seni öldürüp denize atacağız 3

26 saat cezaevinde kalan Zülfü Şirin, Avustralya'da yaşayan eşi ve oğlunu suçlayarak, "Bir elektrik düğmesini kapattım diye oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım, gittim.

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