Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu
Konya'da yaşayan ve 46 yıldır ev aletleri tamiri yapan Ümit Tunaboylu (58), 16 yıl önce eşi Mardiye Tunaboylu'yu kanserden kaybettikten sonra 3 kızını iş yerine getirip, burada bakmaya başladı. İş yerinde vakit geçiren kızları da babalarına yardımcı olmak için işini öğrendi. Şimdi baba ve 3 kızı, elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.
"EN BAŞTA 'KIZLAR BUNU YAPAMAZ' DİYORLARDI, ÖN YARGIYI YIKTIK"
Annesiz büyüdüklerini için sürekli babası Ümit Tunaboylu'nun iş yerine geldiklerini belirten Hilal Tunaboylu (23) ''Biz babamdan kopamadık. Babamızın yanına gidip geldiğimiz için bu mesleği kazandık. Annesiz büyüdüğümüz için sürekli babamızın yanındaydık ve meslek ilgimizi çekmeye başladı. Ekstra ilgi duyduğumuz için de mesleği yapmaya başladık. Mesleğe ilk başladığımız zaman 'Kızlar bu işi yapamaz' önyargısı vardı. Ancak bizim bu ön yargıyı yıktığımızı düşünüyorum. Yıllara dayanan baba mesleğinden kaynaklı insanların güvenini kazandık" dedi.
"KIZLARIMLA BERABER MESLEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Yaklaşık 46 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü hatırlatan baba Ümit Tunaboylu da şöyle konuştu: "Mesleğimi seviyorum. Kızlarımla beraber mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımın annesi kanser hastasıydı, vefat etti. O süreçten sonra çocuklarımı dükkana getirmeye başladım.