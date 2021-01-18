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Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu

Konya'da yaşayan ve 46 yıldır ev aletleri tamiri yapan Ümit Tunaboylu (58), 16 yıl önce eşi Mardiye Tunaboylu'yu kanserden kaybettikten sonra 3 kızını iş yerine getirip, burada bakmaya başladı. İş yerinde vakit geçiren kızları da babalarına yardımcı olmak için işini öğrendi. Şimdi baba ve 3 kızı, elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.

18.01.2021 09:26 - Son Güncelleme: 18.01.2021 09:26
Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu

Ümit Tunaboylu'nun eşi Mardiye Tunaboylu, 16 yıl önce 29 yaşındayken kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 3 kızına hem babalık hem de annelik yapan Tunaboylu, çocuklarını iş yerine getirip, burada bakmaya başladı.

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Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu

O dönem bebek olan kızı Seçil Tunaboylu da ablaları gibi baba mesleğini öğrendi. Ümit Tunaboylu, şimdi 3 kızıyla birlikte iş yerinde elektronik ev aletleri ve çaydanlık gibi malzemeleri tamir ediyor.

Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu

"EN BAŞTA 'KIZLAR BUNU YAPAMAZ' DİYORLARDI, ÖN YARGIYI YIKTIK"
Annesiz büyüdüklerini için sürekli babası Ümit Tunaboylu'nun iş yerine geldiklerini belirten Hilal Tunaboylu (23) ''Biz babamdan kopamadık. Babamızın yanına gidip geldiğimiz için bu mesleği kazandık. Annesiz büyüdüğümüz için sürekli babamızın yanındaydık ve meslek ilgimizi çekmeye başladı. Ekstra ilgi duyduğumuz için de mesleği yapmaya başladık. Mesleğe ilk başladığımız zaman 'Kızlar bu işi yapamaz' önyargısı vardı. Ancak bizim bu ön yargıyı yıktığımızı düşünüyorum. Yıllara dayanan baba mesleğinden kaynaklı insanların güvenini kazandık" dedi.

Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu

Mesleği severek yaptığını belirten Tunaboylu, "Tamir yapmak çok ilgimi çekiyor. Pratik ve zekaya dayalı bir meslek. Sabah geliyoruz, müşterilerimizi ağırlıyoruz. Gelen tamirleri kardeşlerimle birlikte yapıyoruz. Babamda sağ olsun bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Eşi vefat edince 3 kızını iş yerine getirdi! Şimdi hepsi tamirci oldu

"KIZLARIMLA BERABER MESLEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Yaklaşık 46 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü hatırlatan baba Ümit Tunaboylu da şöyle konuştu: "Mesleğimi seviyorum. Kızlarımla beraber mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımın annesi kanser hastasıydı, vefat etti. O süreçten sonra çocuklarımı dükkana getirmeye başladım.

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