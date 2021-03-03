Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı

Bursa'da yaşayan Tuğba Karahan isimli kadın, hamile olduğu için eşinin kendi dış görünüşünü beğenmediğini ve kendisinden boşanmak istediğini belirtti. Yaşananların ardından video çeken kadın eşinin nankör biri olduğunu eşi için çok fazla fedakarlık yaptığını eşinin ise ayda bir banyoya girdiğini söyledi. Eşinin kıyafetlerini kesen 6,5 aylık hamile kadın kendi iç çamaşırını da bıraktı ve "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum" dedi.

03.03.2021 14:02 - Son Güncelleme: 03.03.2021 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





