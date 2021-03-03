Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı
Bursa'da yaşayan Tuğba Karahan isimli kadın, hamile olduğu için eşinin kendi dış görünüşünü beğenmediğini ve kendisinden boşanmak istediğini belirtti. Yaşananların ardından video çeken kadın eşinin nankör biri olduğunu eşi için çok fazla fedakarlık yaptığını eşinin ise ayda bir banyoya girdiğini söyledi. Eşinin kıyafetlerini kesen 6,5 aylık hamile kadın kendi iç çamaşırını da bıraktı ve "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum" dedi.
"NANKÖRLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI"
İntiharın eşiğine geldiğini aktaran kadın, "Ben bu adam için çok fedakarlık yaptım fakat kendisi nankörlükten başka bir şey yapmadı. Dünyaya hayvan olarak gelseydi kediden başka bir şey olmazdı. Hoş bu adamın yaptığı nankörlüğü kediler bile yapmaz" şeklinde konuştu.
"KENDİSİNİ AYDA BİR DUŞA ZOR SOKUYORDUM"
Eşinin kendisinden boşanmak istediğini aktaran kadın, "Artık bakımsız ve çirkin bir kadınmışım onun için. Kararına saygı duyuyorum. Kendisini ayda bir duşa zor sokmama rağmen bunca pisliğine katlanmış olmama rağmen kendisi kalkıp gelip bana boşanmak istediğini söyledi" dedi.