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Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı

Bursa'da yaşayan Tuğba Karahan isimli kadın, hamile olduğu için eşinin kendi dış görünüşünü beğenmediğini ve kendisinden boşanmak istediğini belirtti. Yaşananların ardından video çeken kadın eşinin nankör biri olduğunu eşi için çok fazla fedakarlık yaptığını eşinin ise ayda bir banyoya girdiğini söyledi. Eşinin kıyafetlerini kesen 6,5 aylık hamile kadın kendi iç çamaşırını da bıraktı ve "Senin adamlığına benim hamile iç çamaşırlarımdan birini bırakıyorum" dedi.

03.03.2021 14:02 - Son Güncelleme: 03.03.2021 14:08
Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı

Bursa'da yaşayan Tuğba Karahan, kendisinden ayrılmak isteyen eşi için bir video çekerek YouTube'da yayınladı. Videoya kendisini tanıtarak başlayan Karahan, 7 aydır evli olduklarını ve 6.5 aylık hamile olduğunu belirtti.

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Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı

ANTİDEPRESAN KULLANMAYA BAŞLAMIŞ
Eşinin rahat birikim yapabilmesi için fedakarlıklar yaptığını belirten Karahan, 3.5 haftadır hayatının karardığını söyledi ve antidepresan kullandığını ifade etti.

Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı

"NANKÖRLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI"
İntiharın eşiğine geldiğini aktaran kadın, "Ben bu adam için çok fedakarlık yaptım fakat kendisi nankörlükten başka bir şey yapmadı. Dünyaya hayvan olarak gelseydi kediden başka bir şey olmazdı. Hoş bu adamın yaptığı nankörlüğü kediler bile yapmaz" şeklinde konuştu.

Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı

"KENDİSİNİ AYDA BİR DUŞA ZOR SOKUYORDUM"
Eşinin kendisinden boşanmak istediğini aktaran kadın, "Artık bakımsız ve çirkin bir kadınmışım onun için. Kararına saygı duyuyorum. Kendisini ayda bir duşa zor sokmama rağmen bunca pisliğine katlanmış olmama rağmen kendisi kalkıp gelip bana boşanmak istediğini söyledi" dedi.

Eşi hamile olduğu için beğenmeyince video çekti! Kendi iç çamaşırını bıraktı

KIYAFETLERİ MAKAS İLE KESTİ;
Boşanmak isteyen eşinin YouTube videosu izlemeyi sevdiği için böyle bir şey yaptığını belirten kadın, "Gelelim sana bırakacağım hediyeye. Bana hep diyordun ya istersen imaj makera git dış görünüşünü değiştir" diyerek eşinin kıyafetlerini makasla kesmeye başladı.