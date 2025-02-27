Diyanet’e göre emziren anneler oruç tutmazsa fidye verir mi? Emzirirken oruç tutulur mu?

↪ Eğer hamile kadın kendisi için oruç tutmaya dayanabiliyor ve çocuğu da olumsuz etkilenmeyecekse, oruç tutmasında bir sakınca yoktur. Aynı şekilde emziren anneler de benzer şekilde oruç tutabilirler, ancak bu konuda bir uzmana danışılması tavsiye edilir. Hamilelik ve emzirme gibi geçerli sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları oruçları ilerleyen zamanlarda kaza edebilirler (Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).