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Esenler'de dehşet! "Çekirdek atmayın" diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, apartman önünde çekirdek yiyip gürültü yapan üç kişiyi uyaran 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Balcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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takvim.com.tr
Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, apartman önünde çekirdek yiyip gürültü yapan üç kişiyi uyaran 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı..

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı
Esenler'de uyarı cinayeti!

Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Balcı , yaşadıkları apartmanın önünde oturan Berat C. , Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C. Balcı'yı üç yerinden bıçakladı.

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

HAYATINI KAYBETTİ

Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekiler Balcı'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı.

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

İlk müdahalesi hastanede yapılan Balcı daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan, Berat C., Baran C., ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

"GENCECİK ÇOCUK YAZIK GÜNAH"

Esnaf Hasan Uygun olaya ilişkin şunları söyledi:

"Saat 23.30 sıralarında burada bir gürültü oldu. Dükkandan çıktık birini hastaneye taşıyorlardı. Gidip baktığımda göğüs kısmından yaralıydı. Çok kan kaybediyordu. Vuran çocuklar da koşarak kaçtılar. Duyduğumuza göre de çocuklar çekirdek yiyip gürültü yapıyormuş.

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

Rahmetli olan arkadaş da uyarmış olay da bu yüzden çıkmış. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. Gerçekten ülkenin hali çok kötü. 26 yaşında gencecik bir çocuk yazık günah. 15-18 yaşlarında ufacık çocuklar.

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

Demek ki hepimizin hayati tehlikesi var. Bugün sana yarın bana. Her an her yerde her şey olabilir artık"

Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı
Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı
Esenler’de dehşet! Çekirdek atmayın diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı