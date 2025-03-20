Esenler'de dehşet! "Çekirdek atmayın" diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı

Rahmetli olan arkadaş da uyarmış olay da bu yüzden çıkmış. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. Gerçekten ülkenin hali çok kötü. 26 yaşında gencecik bir çocuk yazık günah. 15-18 yaşlarında ufacık çocuklar.