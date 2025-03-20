Esenler'de dehşet! "Çekirdek atmayın" diye uyardı kalbinden bıçaklandı... Abdurrahman Balcı kurtarılamadı
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, apartman önünde çekirdek yiyip gürültü yapan üç kişiyi uyaran 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Balcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
takvim.com.tr
İstanbul
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, apartman önünde çekirdek yiyip gürültü yapan üç kişiyi uyaran 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı..
Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,
Abdurrahman Balcı , yaşadıkları apartmanın önünde oturan Berat C. , Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
Bir süre sonra Balcı ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Balcı, erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. Balcı, yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan Berat C. Balcı'yı üç yerinden bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekiler Balcı'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı.
İlk müdahalesi hastanede yapılan Balcı daha sonra sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.