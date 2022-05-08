Esenler'de Asiye Atalay'ı öldüren katil Ümit Karakoyun'un bir yalanı daha ortaya çıktı! Telefonuna bakıldığında...
İstanbul'un Esenler ilçesinde geçtiğimiz gün bir vahşet meydana geldi. 19 yaşındaki Asiye Atalay, kendisini takıntı haline getiren ve sürekli rahatsız eden Ümit Karakoyun tarafından başından vurularak öldürüldü. Karakoyun, Asiye'nin kendisini arayığ çağırdığını söylese de gerçek bambaşka çıktı.
08.05.2022 06:59 - Son Güncelleme: 08.05.2022 06:59
İstanbul Esenler'de önceki gün 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ümit Karakoyun'un 2 yıl önce Asiye Atalay'ın evine gidip ailesiyle tartıştığı, babası ile kavga ettiği öne sürüldü.
"7 yıldır tanıyorum" dediği Asiye ile aynı mahallede oturan katilin emniyette "Beni Asiye konuşmaya çağırdı. Canlı yayını izleyince oradan mesaj attım. 'Gel beni al' dedi. 'Gitmek istiyorum' dedi. Ondan gittim" dese de yapılan incelemelerde saplantılı âşığın Asiye tarafından engelli olduğu ve öyle bir konuşmanın hiç yaşanmadığı ortaya çıktı.