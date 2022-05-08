Esenler’de Asiye Atalay’ı öldüren katil Ümit Karakoyun’un bir yalanı daha ortaya çıktı! Telefonuna bakıldığında...

"7 yıldır tanıyorum" dediği Asiye ile aynı mahallede oturan katilin emniyette "Beni Asiye konuşmaya çağırdı. Canlı yayını izleyince oradan mesaj attım. 'Gel beni al' dedi. 'Gitmek istiyorum' dedi. Ondan gittim" dese de yapılan incelemelerde saplantılı âşığın Asiye tarafından engelli olduğu ve öyle bir konuşmanın hiç yaşanmadığı ortaya çıktı.