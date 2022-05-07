Bolu’da 23 gündür aranan 71 yaşındaki İsmail Demir’den acı haber! Cansız bedenini dere kenarında çoban buldu



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.