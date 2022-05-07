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Bolu'da 23 gündür aranan 71 yaşındaki İsmail Demir'den acı haber! Cansız bedenini dere kenarında çoban buldu

Bolu'da kendisinden 23 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir'den acı haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedeni Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından bulundu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

07.05.2022 22:57 - Son Güncelleme: 07.05.2022 22:59
Bolu’da 23 gündür aranan 71 yaşındaki İsmail Demir’den acı haber! Cansız bedenini dere kenarında çoban buldu

Bolu'da 15 Nisan'dan beri haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü bulundu.

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Bolu’da 23 gündür aranan 71 yaşındaki İsmail Demir’den acı haber! Cansız bedenini dere kenarında çoban buldu


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bolu’da 23 gündür aranan 71 yaşındaki İsmail Demir’den acı haber! Cansız bedenini dere kenarında çoban buldu

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bolu’da 23 gündür aranan 71 yaşındaki İsmail Demir’den acı haber! Cansız bedenini dere kenarında çoban buldu

Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demir olduğunu tespit etti.

Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.

Bolu’da 23 gündür aranan 71 yaşındaki İsmail Demir’den acı haber! Cansız bedenini dere kenarında çoban buldu

Yaşlı adamın oğlu Murat Demir, babasından gelecek iyi bir haberi bekliyordu...

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