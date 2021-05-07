Erzurum'da kayak sezonunu 1 Kasım'da başlatmak için 3 noktada 61 bin metreküp saklanıyor
Türkiye'nin önemli kış sporu merkezlerinden olan Erzurum'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez geçen yıl yapılan 'kar saklama' uygulaması bu sene de devam ettirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 noktada 61 bin metreküp kar saklayacaklarını ve kayak sezonunu 1 Kasım'da başlatmayı hedeflediklerini söyledi.
Dünyada İtalya, Avusturya ve İsveç'teki kayak merkezlerinde uygulanan ve geçen sene ilk kez deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de gerçekleştirilen 'kar saklama' uygulamasına bu yıl da devam edildi. Büyükşehir Belediyesi, nisan ayının ilk haftasında iş makineleriyle kar toplamaya başladı.
'ERZURUM'UN NİMETİ'
Palandöken Kayak Merkezi'nin, Erzurum'un nimeti olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışa girerken kar yağışları geç olabiliyor. Yani sezon geliyor fakat kar yağmıyor. Biz de bunun için tedbir aldık. Suni karlama sistemimiz var fakat suni karlamayla o kadar karı oluşturmak kolay olmuyor.
Çok büyük enerji harcıyoruz. Bunun için geçen yıl olduğu gibi kar saklama uygulamasını başlattık. 2020'de kışın yağan karı güneş almayan vadiye doldurduk. Kışa girerken açtık ve artık hava da soğumuş olduğu için eksi 4-5'lere düştüğü an o karı hemen pistlerimize serdik. Üzerine de suni kar sistemiyle kar yağdırarak kayak mevsimini erkenden başlattık" dedi.