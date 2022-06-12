Engelli gencin telefonunu çalmaya çalıştı! Yakalanınca soyundu! Genç kadın sokak ortasında...
İstanbul Şişli'de yol ortasında engelli gencin telefonunu çalarak kaçmaya çalışan kadın yakalanınca soyunmaya başladı. Kendisini yerden yere atarak üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadın kamyonetin altında kaldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
12.06.2022 13:59 - Son Güncelleme: 12.06.2022 14:00
Şişli'de işitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atarak soyunmaya başladı. Genç adam telefonunu geri almak için yoğun çaba sarf etti.
Genci bıçaklayarak kurtulup kaçmaya çalışan kadın, kendini yola atınca bu kez de kamyonetin altında kaldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kendini arabaların önüne atan Serap Z., Serkan Y.'ye zor anlar yaşattı. Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri de ayaklarından tutarak karga tulumba kaldırıma götürmeye çalıştı.