Baba Vanga 2022 kehanetiyle kan dondurdu! 'Kör Kahin'e göre yeni felaket kapıda: "2022'de uzaylılar ve ikinci ölümcül virüs..."
Baba Vanga 2022 kehanetiyle kan dondurdu! 'Kör Kahin'e göre yeni felaket kapıda. Baba Vanga 2022 kehanetlerini duyanın ağzı bir karış açık kalacak, o sözler eğer gerçekleşirse dünya 2021'i mumla arayacak. Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Vanga'nın kehanetleri arasında 2022 yılında ikinci ölümcül virüsün çıkacağı yazıyor. İşte herkesi şaşırtacak 2022 yılı kehanetleri...
BABA VANGA 2022 KEHANETİYLE KAN DONDURDU!
'Kör Kahin'e göre yeni felaket kapıda! Dünyada son dönemde yaşanan hastalıklar, savaşlar ve kıtlık endişesi, kahinlere olan ilgiyi bir hayli artırdı. Daha önce kehanetlerinden birçoğu tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı bir diğer kehanet de gündem oldu.
Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetlerinin ilk sıralarında 'doğal afetlerde artış' yer alıyor. 2022 yılında çok fazla doğal afet meydana geleceğini ve ölümlerini artacağını öngören Baba Vanga, daha önceden meydana gelen birçok doğal afeti tahmin etmişti. Baba Vanga'nın kehanetine göre, 2022 yılında uzaylılar, insanlarla iletişime geçmeye çalışacak. Yaşam aramak için dünyaya göktaşı gönderecekler.
"2022'DE UZAYLILAR VE İKİNCİ ÖLÜMCÜL VİRÜS..."
Baba Vanga'nın en çok korkutan kehanetlerinden bir tanesi de, dünyada yeni bir ölümcül virüs daha görüleceğidir. Baba Vanga, 2022 yılında dünyanın ikinci bir ölümcül virüs ile sarsılacağını öne sürmüş. Bir başka korkutan kehanet ise 2022 yılında su krizinin baş göstereceği ve büyük devletlerin çözüm bulabilmek için harekete geçeceği.
KITLIK VE KURAKLIK
Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngördüğü felaketlerden biri de kıtlık ve kuraklık... Özellikle Hindistan'da sıcaklıkların 50 derece seviyelerine kadar yükseleceği ve çekirge istilası sonucunda büyük bir kıtlık meydana geleceği iddia ediliyor.
2022 yılının ilk ayında kahinlerin o yıllara dair kehanetleri çok okunuyor. Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 yılıyla ilgili öngörüleri ortaya çıktı. Önceki yıllarda birçok kehaneti gerçekleşen kahinin 2022 kehaneti duyanları şaşırtacak. Çocukluğunda görme yetisini kaybeden ve Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen Baba Vanga daha önce 11 Eylül saldırıları başta olmak üzere ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimi kazanması gibi olayları bilimişti. Son olarak 2022 kehanetleri ise başta ABD ile İngiltere olmak üzere basında geniş yankı uyandırdı. Kahinin tahminlerine göre 2022 yılında yine dikkat çeken pek çok gelişme yaşanacak.