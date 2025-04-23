Akılalmaz kaza: Ata çarpan arabanın tavanı koptu!

BİR ÖLÜ BİR YARALI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan Sadık Aydoğdu'yu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Sadık Aydoğdu'yu olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Araçta bulunan yolcu Resul Yeşilyurt ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yolcu Resul Yeşilyurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLAR: İHA