En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı! 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI (kısa ve öz) 2022!

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.