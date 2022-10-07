En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı! 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI (kısa ve öz) 2022!

Müslüman alemi tarafından yoğun bir şekilde Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz araştırmaları yoğun bir şekilde yapılır oldu. Her sene heyecanla beklenen Peygamber Efendimiz'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın iç huzurunu yaşayan İslam dünyası sevdikleriyle de bu önemli günü paylaşmak ve onlara mesaj göndermek istiyor. 7 Ekim Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları, sözleri haberimizde sizler için derledik. En beğendiklerinizi seçerek sosyal medyada da paylaşabilirsiniz.