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Haberler Yaşam En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı! 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI (kısa ve öz) 2022!

En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı! 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI (kısa ve öz) 2022!

7 Ekim Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca Müslüman vatandaş 2022 yılının son kandili olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu mutluluğu mesajlarla sevdikleriyle paylaşmak istiyor. İşte 2022 Mevlid Kandili mesajları...

takvim.com.tr
07.10.2022 08:51 - Son Güncelleme: 07.10.2022 08:51
7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI kısa ve öz 2022! En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı!

Müslüman alemi tarafından yoğun bir şekilde Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz araştırmaları yoğun bir şekilde yapılır oldu. Her sene heyecanla beklenen Peygamber Efendimiz'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın iç huzurunu yaşayan İslam dünyası sevdikleriyle de bu önemli günü paylaşmak ve onlara mesaj göndermek istiyor. 7 Ekim Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli Mevlid Kandili mesajları, sözleri haberimizde sizler için derledik. En beğendiklerinizi seçerek sosyal medyada da paylaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI kısa ve öz 2022! En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı!

EN GÜZEL VE ANLAMLI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI kısa ve öz 2022! En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı!

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI kısa ve öz 2022! En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı!

İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

7 Ekim Cuma Mevlid Kandili MESAJLARI kısa ve öz 2022! En anlamlı, dualı, güzel, hadisli Mevlid Kandili sözleri! Mevlid Kandili içerikli Cuma mesajı!

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

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