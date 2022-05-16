Emine Bulut davasında Yargıtay'ndan karar! Fedai Varan'ın cezası...
Fedai Varan'ın cezası onandı... Türkiye'nin günlerce konuştuğu Emine Bulut cinayetinde Yargıtay'dan flaş bir karar geldi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2019 yılında Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.
16.05.2022 11:49 - Son Güncelleme: 16.05.2022 11:53
Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan dava açmış ancak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.
FEDAİ VARAN'IN CEZASI ONANDI
Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.