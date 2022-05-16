Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

EMİNE BULUT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise, zihinlere kazındı.