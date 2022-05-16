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Emine Bulut davasında Yargıtay'ndan karar! Fedai Varan'ın cezası...

Fedai Varan'ın cezası onandı... Türkiye'nin günlerce konuştuğu Emine Bulut cinayetinde Yargıtay'dan flaş bir karar geldi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2019 yılında Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.

16.05.2022 11:49 - Son Güncelleme: 16.05.2022 11:53
Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Emine Bulut cinayetinde Yargıtay'dan flaş bir karar geldi.

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Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

EMİNE BULUT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise, zihinlere kazındı.

Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan dava açmış ancak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

Karara yapılan itiraz sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararın hukuka uygun buldu.

Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

FEDAİ VARAN'IN CEZASI ONANDI

Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Emine Bulut davasında Yargıtay’ndan karar! Fedai Varan’ın cezası...

Daire heyeti, haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddetti ve yerel mahkemenin hükmünü onadı.

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