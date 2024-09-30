Emeklilerin yeni rotası: Vergi, vize yok! Sakin ve ucuz

Kuzey Makedonya son zamanlarda Türkiye 'den göç eden emekliler için cazip bir rota haline geldi. Ülkenin sunduğu yüzde 10 vergi avantajı emeklilerin maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlıyor. Bu avantaj ile Avrupa ülkelerine kolayca vize alabilme imkanı da mümkün.

Düşük vergi oranı

Kuzey Makedonya'nın sunduğu yüzde 10 vergi avantajı dünyanın dört bir tarafından ülkeye göç eden emeklilerin gelirlerini dengede tutarak daha az harcama yapmalarını ve daha konforlu yaşamalarını sağlıyor. Bu düşük vergi oranı emeklilik maaşlarının büyük bir bölümünü korumalarına da yardımcı oluyor.