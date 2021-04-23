RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli astsubay hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinden yılda 520 bin lira kazanıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki emekli astsubay Tolga Kapar, emekli olduktan sonra hobi olarak istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Daha sonra kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayıp 3 tesis kuran Kapar, yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapıyor. Toptan olarak kilosunu 10-13 liradan satarken yıllık kazancı ise 520 bin lirayı buluyor.

23.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:58
Emekli astsubay hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinden yılda 520 bin lira kazanıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinde 23 yıl görev yapan emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Tolga Kapar, son olarak çalıştığı Edirne'de hobi olarak istiridye mantarı işine başladı.

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Emekli astsubay hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinden yılda 520 bin lira kazanıyor

Yaptığı işten zevk alan Kapar, 2 yıl önce emekli olarak memleketi Aydın'a döndü. Kapar, Zeybek Mahallesi'nde 500 metrekare arsa kiralayarak üzerine 100'er metrekarelik 3 istiridye mantarı üretim tesisi ve yanında da mantarları koruyabileceği soğuk hava deposu yaptı.

Emekli astsubay hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinden yılda 520 bin lira kazanıyor

Kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayarak yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapan Kapar, 3 tesis kurdu. Tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor.

Emekli astsubay hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinden yılda 520 bin lira kazanıyor

Sezonda 5 kez üretim yaptıklarını belirten Tolga Kapar, "Memleketime yerleşerek istiridye mantar sektörüne adım attım. İstiridye mantar üretimi çok risklidir. Öncelikle yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. İyi bir tesisinizin olması gerekiyor.

Emekli astsubay hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinden yılda 520 bin lira kazanıyor

Merdiven altı ve depolarda yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Ama süreklilik arz etmeleri çok zordur. Mantar 60- 70 gün arasında yetişiyor.