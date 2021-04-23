Emekli astsubay hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinden yılda 520 bin lira kazanıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki emekli astsubay Tolga Kapar, emekli olduktan sonra hobi olarak istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Daha sonra kendi imkanlarıyla 200 bin lira harcayıp 3 tesis kuran Kapar, yılda 40 ton istiridye mantarı üretimi yapıyor. Toptan olarak kilosunu 10-13 liradan satarken yıllık kazancı ise 520 bin lirayı buluyor.

23.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





