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Elif Kırav'ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ'ın o paylaşımı dikkat çekti

Oyuncu Sevil Akdağ sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı canice öldürdü. Akdağ ifadesinde, "O bana saldırdı. Ben, bıçaktan kurtulmaya çalışıyordum. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum" dedi. Kırav'ın erkek kardeşi ve annesi ise katıldığı bir televizyon programında korkunç cinayetin perde arkasını anlattı. İkilinin son görüntüleri dikkat çekerken, Akdağ'ın sosyal medya hesabından yayımladığı "Kendine bunu yapan size neler yapmaz?" şeklindeki paylaşımı ise kan dondurdu.

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takvim.com.tr
Elif Kırav’ın annesi Sevil Akdağ’ı anlattı

Sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra 19 Nisan günü sabaha karşı Kırav'ın Fatih'teki evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı.

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Sevil Akdağ, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sevil Akdağ, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde bekâr ve bir çocuğu olduğunu, oyunculuk yaptığını ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu belirtti. Akdağ, hakimlik sorgusunda "Panik atak hastasıyım. Kendimi iyi hissetmiyordum. O gün evdeydim. Maktulü aradım. Bir mekân ismini söyledi, 'Ama zaten kapanacak sen bana gel' dedi. Gitmek istemedim. Çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman da bu yüzden küsüp barışmıştık. Uyuşturucu da psikiyatrik ilaç da kullanıyordu. Daha sonra küfretmeye, saldırmaya başladı. Nasıl bir tartışma oldu hatırlamıyorum. Bir anda bıçak çıkardı. Elinden almaya çalıştım. Bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı. Ellerimi sıktı, sonra pek hatırlamıyorum yere düştü, bayıldı. Ben de çıktım evden. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Sadece kendimi savundum." dedi.

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

AİLE KAN DONDURAN DETAYLARI ANLATTI
Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta'da programında kan donduran cinayetin detaylarını acılı anne Şükran Kırav ve erkek kardeşi Furkan Kırav anlattı.

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

"DUVARLARI TIRMALAMIŞ KANLAR İÇERİSİNDE"

Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav, kızını o halde görünce sinir krizi geçirdiğini ve ellerini mutfak tezgahlarına vurduğunu söyleyerek, "6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı, agresifti. Benim evime gidip geliyordu. 'Kızım bu kız hiç hoşuma gitmiyor, gelmesin' diyordum. 'Anne ben gelme diyemiyorum' diyordu. Kızımı kıskanıyordu. Oğlum da fark etti. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim kızım kimsenin kalbini kırmazdı. Benim kızın çok merhametliydi. Kızım ameliyat oldu, kızımda kalıyordum. 'Anne ne zaman geleceksin, yeğenlerimi de getir, çok özledim' dedi. Anahtarımı ablasında unutmuşum, anahtarı aradım bulamadım. Elif'i çok aradım açmadı. Aşağıdaki komşumu aradım, 'Yukarıya çıkarmasın, Elif bana cevap vermiyor' dedim. Komşum çıktı, "Şükran kanlar içinde yatıyor Elif hemen çık" dedi. 6. kata nasıl çıktım bilmiyorum. Zaten kapı açıktı. Kuşun kafesini, kızımın telefonunu dışarıya koymuş ulaşamasın diye. Kızım yatıyor yerlerde, duvarları tırmalamış kanlar içinde. O görüntüyü ben gördüm, müebbet istiyorum.

Elif Kırav’ın annesi Sevil Akdağ’ı anlattı

Kızım ne alırsa, aynısı o da alıyordu. İçimden ona karşı hep kötü bir his vardı. Bir kere konuşmasını duydum kızımın, 'yeter Sevil bırak peşimi' diyordu. Gelip kızımın kıyafetlerini giyer, kızımla öyle bir yere giderdi. Çok kıskançtı. Kızıma çok azap çektirmiş, canice, vahşice öldürmüş kızımı. 'Polis ben böyle cinayet görmedim' diyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kıravı öldürdü! 30 bıçak darbesi... İşte ilk ifadesi | Gözaltına alınan Akdağ tutuklandı
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü! 30 bıçak darbesi... İşte ilk ifadesi | Gözaltına alınan Akdağ tutuklandı

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

"EVE BIÇAKLA GELMİŞ"

Kırav'ın erkek kardeşi Furkan Kırav ise Akdağ'ın ablasını 30 değil 53 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ifade ederek, "Benim ablam arkadaşlarına çok değer verdiği için kendi hayatını yaşadığı için sosyal medyada böyle gözüyor olabilir. Ama ben onun en yakınıyım. Kardeşi ve her şeyini paylaştığı insan da benim. Öldüren kızın psikolojik rahatsızlığı olduğunu biliyordu. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşebildiği seviyede bir arkadaşlığı var. Bekliyoruz, ortada kocaman bir canilik var. Gece dışarıya çıkıyorlar. Ayrıldıktan sonra ablam başka arkadaşlarıyla buluşuyor. Sonra tek başına evine dönüyor. Şu anlık bildiğimiz kadarıyla kız tekrar arıyor. Amacı sanırım konuşmakmış. Ablamın normal arkadaşıydı. Aynı sofradan da yemek yedik. Eve geliyor, ondan sonrasını da biz de bilmiyoruz. 30 tane değil 53 tane bıçak yarası var. Bıçakla gelmiş zaten. Ablamı katletti canice. Ablam dışında kendi çocuğunu da öldürmüş sayılır." dedi.

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Katilin 12 yaşında bir kızı olduğu da öğrenildi.

Sevil Akdağ Elif Kırava takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...
Sevil Akdağ Elif Kırav'a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: "Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş..."

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

CİNAYETİN NEDENİ TELEVİZYON MUYDU?

Acılı anne Şükran Kırav, "Katilin 12 yaşında kızı varmış. Onu da elinden alsınlar. Benim kızıma yapan, kendi kızına da yapar!" diye konuştu. Akdağ'ın evdeki televizyonu yere düşürdüğü, buna ev sahibi olan Elif Kırav'ın tepki gösterdiği ve cinayetin bu nedenle işlendiği sosyal medyadaki iddialar arasındaydı. Aile bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

"DOLAPLARI KIRMIŞ"

Anne Kırav, evinin hala mühürlü olduğunu belirterek, "Kızımın vurmadığı yeri kalmamış. Odasındaki dolapları kırılmış bir şey mi aradı bilmiyoruz. Ailesi bizi aramadı. Elif'in hayali bizi bu sene Bodrum'a götürmekti. Kızımın hayalleri mezar oldu." dedi.

Elif Kırav’ın annesi Sevil Akdağ’ı anlattı

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin birlikte eğlenirken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Elif Kırav’ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ’ın o paylaşımı dikkat çekti

Akdağ'ın sosyal medya hesabında paylaştığı "Kendine bunu yapan size neler yapmaz?" şeklindeki paylaşımı da dikkat çekti.