Elif Kırav'ın annesi korkunç cinayetin perde arkasını anlattı! Sevil Akdağ'ın o paylaşımı dikkat çekti
Oyuncu Sevil Akdağ sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı canice öldürdü. Akdağ ifadesinde, "O bana saldırdı. Ben, bıçaktan kurtulmaya çalışıyordum. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum" dedi. Kırav'ın erkek kardeşi ve annesi ise katıldığı bir televizyon programında korkunç cinayetin perde arkasını anlattı. İkilinin son görüntüleri dikkat çekerken, Akdağ'ın sosyal medya hesabından yayımladığı "Kendine bunu yapan size neler yapmaz?" şeklindeki paylaşımı ise kan dondurdu.
takvim.com.tr
Sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki
Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra 19 Nisan günü sabaha karşı Kırav'ın Fatih'teki evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine
Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Ekipler, incelemeleri sırasında Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Sevil Akdağ, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.
Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sevil Akdağ, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde bekâr ve bir çocuğu olduğunu, oyunculuk yaptığını ve aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu belirtti. Akdağ, hakimlik sorgusunda "Panik atak hastasıyım. Kendimi iyi hissetmiyordum. O gün evdeydim. Maktulü aradım. Bir mekân ismini söyledi, 'Ama zaten kapanacak sen bana gel' dedi. Gitmek istemedim. Çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman da bu yüzden küsüp barışmıştık. Uyuşturucu da psikiyatrik ilaç da kullanıyordu. Daha sonra küfretmeye, saldırmaya başladı. Nasıl bir tartışma oldu hatırlamıyorum. Bir anda bıçak çıkardı. Elinden almaya çalıştım. Bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı. Ellerimi sıktı, sonra pek hatırlamıyorum yere düştü, bayıldı. Ben de çıktım evden. Bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Sadece kendimi savundum." dedi.
AİLE KAN DONDURAN DETAYLARI ANLATTI Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta'da programında kan donduran cinayetin detaylarını acılı anne Şükran Kırav ve erkek kardeşi Furkan Kırav anlattı.
"DUVARLARI TIRMALAMIŞ KANLAR İÇERİSİNDE"
Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav, kızını o halde görünce sinir krizi geçirdiğini ve ellerini mutfak tezgahlarına vurduğunu söyleyerek, "6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı, agresifti. Benim evime gidip geliyordu. 'Kızım bu kız hiç hoşuma gitmiyor, gelmesin' diyordum. 'Anne ben gelme diyemiyorum' diyordu. Kızımı kıskanıyordu. Oğlum da fark etti. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim kızım kimsenin kalbini kırmazdı. Benim kızın çok merhametliydi. Kızım ameliyat oldu, kızımda kalıyordum. 'Anne ne zaman geleceksin, yeğenlerimi de getir, çok özledim' dedi. Anahtarımı ablasında unutmuşum, anahtarı aradım bulamadım. Elif'i çok aradım açmadı. Aşağıdaki komşumu aradım, 'Yukarıya çıkarmasın, Elif bana cevap vermiyor' dedim. Komşum çıktı, "Şükran kanlar içinde yatıyor Elif hemen çık" dedi. 6. kata nasıl çıktım bilmiyorum. Zaten kapı açıktı. Kuşun kafesini, kızımın telefonunu dışarıya koymuş ulaşamasın diye. Kızım yatıyor yerlerde, duvarları tırmalamış kanlar içinde. O görüntüyü ben gördüm, müebbet istiyorum.