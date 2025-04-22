"EVE BIÇAKLA GELMİŞ"

Kırav'ın erkek kardeşi Furkan Kırav ise Akdağ'ın ablasını 30 değil 53 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ifade ederek, "Benim ablam arkadaşlarına çok değer verdiği için kendi hayatını yaşadığı için sosyal medyada böyle gözüyor olabilir. Ama ben onun en yakınıyım. Kardeşi ve her şeyini paylaştığı insan da benim. Öldüren kızın psikolojik rahatsızlığı olduğunu biliyordu. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşebildiği seviyede bir arkadaşlığı var. Bekliyoruz, ortada kocaman bir canilik var. Gece dışarıya çıkıyorlar. Ayrıldıktan sonra ablam başka arkadaşlarıyla buluşuyor. Sonra tek başına evine dönüyor. Şu anlık bildiğimiz kadarıyla kız tekrar arıyor. Amacı sanırım konuşmakmış. Ablamın normal arkadaşıydı. Aynı sofradan da yemek yedik. Eve geliyor, ondan sonrasını da biz de bilmiyoruz. 30 tane değil 53 tane bıçak yarası var. Bıçakla gelmiş zaten. Ablamı katletti canice. Ablam dışında kendi çocuğunu da öldürmüş sayılır." dedi.