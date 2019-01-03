Eleq ipucu sorusu: İspanya'ya bağlı özerk adalar bölgesinin adı nedir? 3 Ocak 2019
Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Her gün 20.00'de yapılan Eleq canlı bilgi yarışmasının bugünkü ipucu sorusu coğrafyadan geliyor. Peki, Mayorka ve Ibiza dahil 5 büyük adadan oluşan, İspanya'ya bağlı özerk adalar bölgesinin adı nedir? İşte 3 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...
Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışmas Eleq'in Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Merhabalar, coğrafya tutkunları burada mı eleqseverler? Bu ipucu sorusu tam size göre! Mayorka ve Ibiza dahil 5 büyük adadan oluşan, İspanya'ya bağlı özerk adalar bölgesinin adını hatırladınız mı?" denildi. İşte 3 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...
Balear Adaları Özerk Topluluğu İspanya'ya bağlı beş büyük ve onları çevreleyen birkaç küçük adadan oluşan bir özerk bölgedir. Tüm İspanya'nın resmi dili olan İspanyolca ile birlikte Katalanca da bu bölgede resmi dildir. Bölgeyi oluşturan adalardan büyük olan beş tanesi Mayorka, Minorka, İbiza, Cabrera ve Formentera'dır.
Tarihi kaynaklara göre 2600 senedir insanların buralarda yaşadığı bilinmektedir. Tarihte muhtelif zamanlarda Balear Adaları Romalıların, Kartacalıların, Cezayir ve İspanyolların idaresinde kalmıştır. MÖ 122 senesinde adalar, Romalıların eline geçmiş, 466'da Vandallar hakim olmuştur. Vandallarla Doğu Roma İmparatorluğu arasında devam eden mücadeleden sonra, adalar Doğu Roma İmparatorluğuna dahil oldu. Sekizinci yüzyılda adalar, Arapların eline geçti. Balear Adaları 903'te yapılan antlaşmayla Emevi Devletine dahil oldu. 400 seneye yakın Müslümanların elinde kaldı.
1230'da Aragonların saldırısına uğrayarak istila edildi. İngilizler buraları her ne kadar elde etmeye çalıştıysa da muvaffak olamadı. 1802'de yapılan son bir anlaşmayla İspanya'ya bağlı bir eyalet haline geldi. Halen de İspanya'nın bir eyaleti durumundadır. Ticaret ve stratejik yönden Batı Akdeniz'in son derece önemli takımadalarındandır.
Balear Adaları, jeolojik yapı olarak Sierra Nevada Dağlarının devamıdır. Bu adalar önemli deniz çöküntüsüyle birbirinden ayrılıp su yüzüne çıkmış kısımlardır. Balear Adalarının önemlileri; Minorka, Mayorka, Cabrera, Ibiza ve Formentera'dır. Bu adaların etrafında küçük adalar vardır. Genellikle yükseklikleri azdır. Sadece Mayorka Adasındaki dağların yüksekliği 1400 metreyi bulmaktadır. Mağaralar çoktur. Bilhassa Ejderha Mağaralar çok meşhurdur. Bunların içinde yazın konser verilen salonları bile vardır.
Balear Adalarında Akdeniz iklimi görülür. İklim oldukça yumuşaktır.Kışı yağmurlu, yazları ise oldukça sıcaktır. İklim bakımından adalar arasında farklılık vardır. Minorka'da koruyucu yüksek dağlar olmadığı için, kışın daha soğuk ve yağmurlu, yaz mevsiminde diğer adalardan daha fazla hissedilir sıcaklık vardır.Mayorka'ya ocak ve mart aylarında iki üç hafta kar yağar. Diğer adalara nadiren kar yağar. Adalarda en fazla sıcaklık temmuz ve ağustos aylarında olur.