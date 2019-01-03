Türklerin soyu nereden geliyor? Türkler bu kıtadan mı geliyor? İşte Türklerin soyağacı

Türklerin tarihte genellikle göçebe bir yaşam tarzı benimsedikleri bilinir. Diğer bir bilinen ise yüzyıllardır tarih sahnesinde olduğu ve şuan bulunduğu Türkiye topraklarına farklı noktalardan geldiği. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? Çok merak edilen bu sorunun cevabı yanıt buluyor olabilir. Yeni keşfedilen bir kıtada Türklere ait izler bulunması kafaları karıştırdı. Peki Türkler bu kıtadan mı geliyor? İşte Türklerin soyağacı.

3 Ocak 2019 Perşembe, 16:26:29 Güncelleme: 16:43:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





