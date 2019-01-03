Türklerin soyu nereden geliyor? Türkler bu kıtadan mı geliyor? İşte Türklerin soyağacı

Türklerin tarihte genellikle göçebe bir yaşam tarzı benimsedikleri bilinir. Diğer bir bilinen ise yüzyıllardır tarih sahnesinde olduğu ve şuan bulunduğu Türkiye topraklarına farklı noktalardan geldiği. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? Çok merak edilen bu sorunun cevabı yanıt buluyor olabilir. Yeni keşfedilen bir kıtada Türklere ait izler bulunması kafaları karıştırdı. Peki Türkler bu kıtadan mı geliyor? İşte Türklerin soyağacı.

3 Ocak 2019 Perşembe, 16:26:29 Güncelleme: 16:43:21
Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)
Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Türkler bu kıtadan mı geliyor?

Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)
Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)
Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)
Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)
Türklerin soyu nereden geliyor? (Türkler bu kıtadan mı geliyor?)

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

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