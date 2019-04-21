Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü
Elazığ'da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan ve üzerinde çatlaklar oluşan Murat Nehri, bu sene yağışlarla birlikte su ile doldu. Nehir çevresinin yeşillenmesiyle yöre sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.
21.04.2019 13:14
- Son Güncelleme: 21.04.2019 13:15
"BARAJ DOLMUYORDU, SUYUMUZ YOKTU"
Geçmiş yıllarda kuraklık olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Ataş, "Baraj dolmuyordu, suyumuz yoktu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı baraj dolmaya başladı. Daha şu an kotu doldurmadı normal bir seviyede, günlük su artışı var. Su çoğalıyor. Yaklaşık 4-5 bin dönüm civarında tarlamız su altında kaldı" dedi.
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