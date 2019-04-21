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Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü

Elazığ'da 5 yıl önce kurumaya yüz tutan ve üzerinde çatlaklar oluşan Murat Nehri, bu sene yağışlarla birlikte su ile doldu. Nehir çevresinin yeşillenmesiyle yöre sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.

21.04.2019 13:14 - Son Güncelleme: 21.04.2019 13:15
Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü

Türkiye'nin önemli barajlarından olan Keban Barajı'nı besleyen Murat Nehri'nin bir kolu, 5 yıl önce bugün suların çekilmesiyle kurumaya yüz tutmuştu.



Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü

İHA muhabirleri nehri 5 yıl sonra aynı gün aynı yerde tekrar görüntüledi. 5 yıl önce kuraklık nedeniyle çatlaklar oluşan nehir bölge genelinde etkili olan kar ve yağmurla birlikte su ile dolarken, çevresi ise yeşil renge büründü.

Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü

Muratbağı köyü sakinlerinin o dönem bostan, arpa, buğday ektikleri arazilerin bir kısmı su altında kaldı. Su altında kalmayan kısmının yeşillenmesiyle birlikte köy sakinleri hayvanlarını otlatmaya başladı.

Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü

"BARAJ DOLMUYORDU, SUYUMUZ YOKTU"
Geçmiş yıllarda kuraklık olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Ataş, "Baraj dolmuyordu, suyumuz yoktu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı baraj dolmaya başladı. Daha şu an kotu doldurmadı normal bir seviyede, günlük su artışı var. Su çoğalıyor. Yaklaşık 4-5 bin dönüm civarında tarlamız su altında kaldı" dedi.

Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü


Keban Barajı geçmiş yıllarda dolmadığı için nehir yatağında da su olmadığını aktaran Ataş, şu anda suyun yükselmesiyle birlikte köylerinin daha güzel hale geldiğini aktardı.

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