Elazığ'da 5 yıl önce kuruyan Murat Nehri, yağışların ardından bambaşka görüntüye büründü

"BARAJ DOLMUYORDU, SUYUMUZ YOKTU"

Geçmiş yıllarda kuraklık olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Ataş, "Baraj dolmuyordu, suyumuz yoktu. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı baraj dolmaya başladı. Daha şu an kotu doldurmadı normal bir seviyede, günlük su artışı var. Su çoğalıyor. Yaklaşık 4-5 bin dönüm civarında tarlamız su altında kaldı" dedi.

