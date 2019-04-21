BİM 23 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Nisan sürprizleri dikkat çekiyor
23 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Gıda ürünlerine ağırlık veren BİM'in yayınladığı Salı indirimleri kataloğunda birçok ürün müşterilerini bekliyor olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel indirimli ürünlerde bu katalogda. BİM müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. Bİzde sizler için güncel katalog listesini haberimizde derledik. İşte 23 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...
21.04.2019 10:49
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