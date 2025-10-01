Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor Türkiye batıdan gelen yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak ile rüzgar uyarısı yaptı. Bugün özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile doğudaki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki üç büyükşehirde hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava tahmin raporu.

Türkiye bu hafta batı kesimlerinden başlayarak yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Sağanak Bekleniyor Macit, bugün Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Perşembe günü ise yağışların Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini göstereceğini ifade etti.

Yeni Bir Yağışlı Sistem Geliyor Perşembe akşam saatlerinden itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini açıklayan Macit, "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de, cumartesi ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörüyoruz." dedi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Uzman Abdullah Macit'in verdiği bilgiye göre cuma günü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.