Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor

Türkiye batıdan gelen yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak ile rüzgar uyarısı yaptı. Bugün özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile doğudaki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki üç büyükşehirde hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava tahmin raporu.

Türkiye bu hafta batı kesimlerinden başlayarak yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Sağanak Bekleniyor

Macit, bugün Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Perşembe günü ise yağışların Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini göstereceğini ifade etti.

Yeni Bir Yağışlı Sistem Geliyor

Perşembe akşam saatlerinden itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini açıklayan Macit, "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de, cumartesi ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörüyoruz." dedi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Uzman Abdullah Macit'in verdiği bilgiye göre cuma günü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul: Cuma ve cumartesi günü sağanak geçişleri beklenirken hava sıcaklığının 22-23 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Ankara: Kenti batıdan etkileyen sistem nedeniyle cuma ve cumartesi yağış görülecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak.

İzmir: Perşembe akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kentte sıcaklığın 25-26 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

MGM 1 EKİM HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis ve Çorum'un kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Altında

Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları, ülkenin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın değerlerde kalması bekleniyor.

Rüzgarın Yönü ve Şiddeti

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden; güneydoğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara

Bölge genelinde parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Bursa: 22°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 24°C – Parçalı bulutlu

İstanbul: 22°C – Parçalı bulutlu

Kırklareli: 21°C – Parçalı bulutlu

Ege

Gökyüzü çoğunlukla parçalı ve az bulutlu.

Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 26°C – Az bulutlu

Muğla: 26°C – Az bulutlu

Akdeniz

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, doğuda ise yer yer yoğun bulutlanma görülüyor. Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali var.

Adana: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

İç Anadolu

Gökyüzü parçalı ve az bulutlu seyredecek.

Ankara: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlar bölge genelinde etkili olacak.

Bolu: 18°C – Sağanak yağışlı

Düzce: 21°C – Sağanak yağışlı

Sinop: 21°C – Sağanak yağışlı

Zonguldak: 19°C – Sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Kıyı iller ile Artvin ve Çorum'un kuzeyinde sağanak yağış görülecek.

Amasya: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 20°C – Sağanak yağışlı

Samsun: 20°C – Sağanak yağışlı

Trabzon: 19°C – Sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum: 19°C – Doğusu sağanak yağışlı

Kars: 18°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Malatya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 19°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık bir gün öngörülüyor.

Diyarbakır: 30°C – Az bulutlu

Gaziantep: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 27°C – Az bulutlu

Siirt: 28°C – Az bulutlu