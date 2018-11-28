Edirnede sel felaketi! Hastaneyi su bastı, caddeler kapandı

Edirne'de sel felaketi! Hastaneyi su bastı, caddeler kapandı
Edirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış şehirdeki hayatı felç etti. Edirne - Kırklareli ve Edirne - Havsa Karayolu'nda ulaşım yağış nedeniyle güçlükle sağlanırken, caddeler su ile kaplandı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 11:15:51 Güncelleme: 11:27:06
Gece özel bir hastanenin acil servis bölümünün sular altında kaldığı kentte, bazı bodrum katı evler de sular altında kaldı.
Bir süre trafiğe kapanan karayollarında ulaşım sabah saatlerinde güçlükle sağlandı. Ekipler, suyla kapanan karayollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
DİĞER GALERİLER