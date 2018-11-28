Edirnede sel felaketi! Hastaneyi su bastı, caddeler kapandı

Edirne'de sel felaketi! Hastaneyi su bastı, caddeler kapandı

Edirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış şehirdeki hayatı felç etti. Edirne - Kırklareli ve Edirne - Havsa Karayolu'nda ulaşım yağış nedeniyle güçlükle sağlanırken, caddeler su ile kaplandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 11:15:51 Güncelleme: 11:27:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





