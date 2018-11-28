Hande Erçel'in kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel her hareketiyle olay yaratıyor. Ancak bu kez durum başka. Bu kez ön planda olan Hande Erçel değil kardeşi Gamze Erçel. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'i görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Fakat şaşkınlığını gizleyemeyeceğiniz tek akrabalık bağı bu değil. İşte Hande Erçel'den, Yeşilçam'ın ünlü isimlerine kadar ünlülerin şaşırtan akrabalıkları.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 10:07:50 Güncelleme: 10:44:08
Hande Erçelin kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Hande Erçel son dönemin en popüler kadın oyuncularının başında geliyor. Gerek yer aldığı projeler, gerek şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı çalkantılı aşkla adından söz ettiriyor.

Hande Erçelin kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Hande Erçel'in en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Hande Erçel'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hande Erçelin kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İŞTE HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bir sosyal medya fenomeni.

Hande Erçelin kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Gamze Erçel'in 600 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Hande Erçelin kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Hande Erçel'e pek benzemeyen Gamze Erçel güzelliği ile dikkat çekiyor.

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