Hande Erçelin kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

Hande Erçel'in kardeşini görenler şaşıp kalıyor (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)
Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel her hareketiyle olay yaratıyor. Ancak bu kez durum başka. Bu kez ön planda olan Hande Erçel değil kardeşi Gamze Erçel. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'i görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Fakat şaşkınlığını gizleyemeyeceğiniz tek akrabalık bağı bu değil. İşte Hande Erçel'den, Yeşilçam'ın ünlü isimlerine kadar ünlülerin şaşırtan akrabalıkları.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 10:07:50 Güncelleme: 10:44:08
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