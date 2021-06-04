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Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti

Edirne'de cuma günleri kurulan ve pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan, Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen müşteriler ile uluslararası pazar özelliği olan Ulus Pazarı, 189 gün sonra tekrar açıldı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmasıyla Yunan ve Bulgar müşteriler, pazara gelmeye başladı.

DHA
04.06.2021 17:21 - Son Güncelleme: 04.06.2021 17:21
Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti

Edirne'de yerli müşterinin yanı sıra günübirlik alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, 27 Kasım 2020'de, pandemi tedbirleri kapsamında kapatıldı.

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Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti

Pazar, kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle 189 gün sonra bugün yeniden açıldı. Geceden tezgahlarını kurup, hazırlıklarına başlayan esnaf, uzun aranın ardından açılma mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası ile girişlerini kolaylaştırmasıyla bugün Yunan ve Bulgar turistler de pazara geldi.

Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti

'HİJYEN KURALLARINI UYGULUYORUZ'
Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarın açılmasıyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan müşterilerinin gelmeye başladığını belirterek, "Uzun zamandır kapalı olan Ulus Pazarı bugün tekrar kapılarını açtı. Yeni açıldığımız için Yunanistan ve Bulgaristan gelen müşterilerimiz yüzde 20 civarındadır.

Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti

Bu ilk aylarda hafif yoğunlukla olacak. Tabi önce tedbir, diyoruz. Hijyen kurallarını uyguluyoruz. Burası uluslararası Trakya'nın bölge pazarı oldu. Trakya halkının yanı sıra Bulgaristan'dan Yunanistan gelen eşit şekilde müşterilerimiz var" dedi.

Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti

'MÜŞTERİLERİMİZİ ÖZLEMİŞTİK'
Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarına PCR testi zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası kolaylığı getirmesinin, kendileri için önemli gelişme olduğunu belirten Reisoğlu, "Aşı kartı sertifikası uygulamasıyla kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerimize dönmeyi bekliyoruz.