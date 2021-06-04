Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti

Pazar, kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle 189 gün sonra bugün yeniden açıldı. Geceden tezgahlarını kurup, hazırlıklarına başlayan esnaf, uzun aranın ardından açılma mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası ile girişlerini kolaylaştırmasıyla bugün Yunan ve Bulgar turistler de pazara geldi.

