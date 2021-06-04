Edirne'de kurulan uluslararası pazar 189 gün sonra açıldı! Bulgarlar ve Yunanlar akın etti
Edirne'de cuma günleri kurulan ve pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan, Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelen müşteriler ile uluslararası pazar özelliği olan Ulus Pazarı, 189 gün sonra tekrar açıldı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmasıyla Yunan ve Bulgar müşteriler, pazara gelmeye başladı.
Pazar, kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle 189 gün sonra bugün yeniden açıldı. Geceden tezgahlarını kurup, hazırlıklarına başlayan esnaf, uzun aranın ardından açılma mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası ile girişlerini kolaylaştırmasıyla bugün Yunan ve Bulgar turistler de pazara geldi.
'HİJYEN KURALLARINI UYGULUYORUZ'
Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarın açılmasıyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan müşterilerinin gelmeye başladığını belirterek, "Uzun zamandır kapalı olan Ulus Pazarı bugün tekrar kapılarını açtı. Yeni açıldığımız için Yunanistan ve Bulgaristan gelen müşterilerimiz yüzde 20 civarındadır.
'MÜŞTERİLERİMİZİ ÖZLEMİŞTİK'
Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarına PCR testi zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikası kolaylığı getirmesinin, kendileri için önemli gelişme olduğunu belirten Reisoğlu, "Aşı kartı sertifikası uygulamasıyla kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerimize dönmeyi bekliyoruz.