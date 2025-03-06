Ece Gürel bulunduktan 1 gün sonra hayatını kaybetti
2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen genç kadının kaybı ile ilgili ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Günlerdir haber alınamayan Gürel sağ olarak bulundu. Ancak genç kadın bulunduktan yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti. Peki, bu süre zarfında nasıl yaşadı? Spiritüel inançları başına dert mi açtı? İşte gizemli olayın detayları...
takvim.com.tr
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü
Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıktıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel bulunduktan yaklaşık 24 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KALBİ DURDU Kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. 4 gündür haber alınamayan genç kadın 6 Mart günü saat 01.15'te uyur halde sağ olarak bulundu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, tedavisinin iyiye gittiği belirtiliyordu.
Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Gürel 7 Mart'ın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.
KIYAFETLERİ OLAY YERİ İNCELEME TESLİM ALDI Gürel'in, kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetleri, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından teslim alındı.
Gürel'in hayati tehlikesinin olmadığı ve vücudunda darp ya da cinsel istismar izine rastlanılmadığı öğrenildi. Gürel'in kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetler, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
"DUDAKLARI TİTRİYORDU"
Gürel'i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, o anları anlattı. Altun,
"İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu. Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" dedi.