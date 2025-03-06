Ece Gürel bulunduktan 1 gün sonra hayatını kaybetti

2 Mart Pazar günü öğle saatlerinde evinden "Biraz hava alacağım." diyerek çıkan Gürel, evine geri dönmedi. Ece Gürel'in kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. 35 yaşındaki genç kadın kaybolduğu gün niyetli olduğu öğrenildi. Hatta eşinin açıklamalarına göre, sahur yaparken aralarında gerilim yaşanmıştı. İşinden yeni ayrılan Gürel'in bu kararı evliliğinde soruna neden olmuştu. Gürel'in işten ayrılma nedeninin mobbing olduğu iddia ediliyordu. O gün dışarı çıkmasının ve hava almamak istemesinin temel nedeni de buydu.

Annesi iş yerinde yaşananları "Kızım avukatlık ofisinin açılışını yapıyor. İstanbul'a kar yağdığı gün kızım işe gidemedi bunu yöneticisine bildirmiş. O gün ofisi başka birisi açacakmış ancak açacak kişi anahtarı evde unutmuş. Bu nedenle ofis açılamamış. Yöneticisi bu duruma çok kızmış. Ece bu durum üzerine gurur yapıp sözlü olarak istifa etmiş." şeklinde özetledi.