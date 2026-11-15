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2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

1972 yılında Gabon'da bir madende keşfedilen dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü, insanlık tarihi başlamadan 2 milyar yıldan fazla süre önce doğanın kendi kendine nükleer fisyon üretebildiğini kanıtladı. Su, algler ve jeolojik koşulların mucizevi uyumuyla kurulan bu sistemin sıra dışı hikayesi bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Peki, dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı? İşte bu eşsiz keşfin hikayesi...

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2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

Dünyanın tarih boyunca barındırdığı en büyüleyici jeolojik ve nükleer sırlar arasında, milyarlarca yıl önce aktif olan doğal bir nükleer reaktörün varlığı yer almaktadır. Bu şaşırtıcı keşif, 1972 yılında Gabon'un Oklo bölgesindeki bir uranyum madeninde yapılmış ve nükleer fisyonun sadece insan eliyle icat edilmediğini gözler önüne sermiştir.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun makalesine göre 1972'de Fransız fizikçi Francis Perrin, Fransa'nın güneyindeki bir nükleer yakıt işleme tesisinde masasında otururken kendi kendine bunun mümkün olamayacağını düşünüyordu.

Günümüzdeki tüm doğal uranyum, ister yerkabuğundan, ister ay kayalarından, isterse göktaşlarından çıkarılsın fark etmeksizin istisnasız %0.720 oranında U-235 izotopu içerir. Ancak Gabon'un Oklo bölgesinden gelen o meşhur kaya parçasında bu oran yalnızca %0.717 olarak ölçülmüştü ve bu ufak görünen sapma devasa bir olayın habercisiydi. Ortada bilim dünyasını düşündüren büyük bir gizem vardı.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

GABON'UN OKLO MADENİNDE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Philadelphia'daki Bilim Tarihi Enstitüsü'nün makalesine göre gerçek çok daha şaşırtıcıydı: Fransız yetkililer dünyanın ilk ve tek doğal nükleer reaktörünün kalıntılarını ortaya çıkarmıştı. Söz konusu uranyum, Orta Afrika'nın Atlantik kıyısındaki eski Fransız sömürgesi Gabon'un Oklo bölgesindeki madenden çıkarılıyordu.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

MİLYARLARCA YIL ÖNCE KURULAN DOĞAL DÜZEN

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın makalesine göre bu eşsiz reaktör, 2 milyar yıldan fazla bir süre önce bir dizi özel jeolojik ve biyolojik koşulun kusursuz bir uyumla bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. O dönemde Oklo bir bataklık veya çamurlu düzlüktü ve zemin, içinde seyreltik uranyum mineralleri barındıran yumuşak kilden oluşuyordu.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

SU BASKINLARI VE ALGLERİN ROLÜ

Zaman içinde bölge düzenli olarak su basmalarına maruz kaldı, her su baskınında yer yüzeyindeki uranyumun bir kısmı suda çözünerek yeraltındaki havuzlara sızdı. Bu havuzlarda algler bulunuyordu ve aşağı sızan uranyumlu suyu algler emerek konsantre hale getiriyordu.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

Bir süre sonra uranyum, zincirleme reaksiyonun başladığı kritik kütle sınırına ulaşacak kadar yoğunlaştı. Günümüzdeki nükleer mühendisler uranyumu zenginleştirmek ve U-235 konsantrasyonunu yüzde 3 sınırının üzerine çıkarmak zorundadır, ancak milyarlarca yıl önce hiçbir yapay zenginleştirmeye gerek yoktu, doğanın kendi koşulları bunu başarmıştı.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

Nükleer bir zincirleme reaksiyonun gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi için gereken ikinci temel faktör ise bir moderatördü; bu olayda söz konusu moderatör su idi.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

Su olmasaydı nötronlar yeterince yavaşlatılamaz ve kontrollü fisyon mümkün olmazdı, atomlar basitçe bölünemezdi.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

OKLO REAKTÖRÜNÜN SAĞLADIĞI GÜÇ VE ENERJİ KAPASİTESİ

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Oklo reaktörü ortalama 100 kW güç sağlıyordu, bu miktar yaklaşık 800 adet büyük ekran televizyonu, 225 bilgisayarı veya 25 çamaşır kurutma makinesini çalıştırmaya yetecek bir enerjiye denk geliyordu ve hepsi algler ile suyun ortak çalışmasıyla sürdürülüyordu.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN AKILLI BİR MEKANİZMA

Reaktörün nasıl çalıştığını 2004'te ABD'deki Washington Üniversitesi'nden (St. Louis) fizikçiler Alexander Meshik, Charles Hohenberg ve Olga Pravdivtseva ortaya koydu.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

Physical Review Letters dergisinin 29 Ekim 2004 sayısında yayımlanan çalışmaya göre reaktör yaklaşık 30 dakika çalışıyor, ardından en az iki buçuk saat duruyordu. Ekip bu sonuca, Gabon'dan alınan kaya parçasındaki ksenon gazının izotop yapısını inceleyerek ulaştı.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

FOTOSENTEZ VE OKSİJENİN KRİTİK KATKISI

Algler sadece uranyumu konsantre etmekle kalmamış, aynı zamanda uranyumun kilden serbest kalmasını sağlayan oksijeni de üretmişti. 2.3 milyar yıl önce alglerin fotosentez yoluyla ürettiği oksijen okyanustaki demirle birleşerek paslı bir çökelti oluşturmuş, ardından serbest oksijenin suya yayılması Oklo'daki uranyumun çözünmesine ve yeraltına sızmasına zemin hazırlamıştı.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

Zaman, jeoloji ve su koşullarının böylesine kusursuz bir zamanlamayla bir araya gelmesi ve günümüze kadar korunması bu olayı bilim dünyası için benzersiz kılmaktadır. Kaya örneklerinden bazıları Viyana Doğa Tarihi Müzesi'ne bağışlanmış ve sergilenmiştir.

2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?

SON DURUMU NE?

Bugün uzun süredir tamamen hareketsiz durumda olan bu doğal reaktör, çevre açısından herhangi bir tehlike veya tehdit oluşturmamaktadır. Bu olağanüstü keşif, gezegenimizin geçmişine ışık tutmaya ve bilim insanlarını heyecanlandırmaya devam etmektedir.

(Fotoğraflar Takvim grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam