Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun makalesine göre 1972'de Fransız fizikçi Francis Perrin, Fransa'nın güneyindeki bir nükleer yakıt işleme tesisinde masasında otururken kendi kendine bunun mümkün olamayacağını düşünüyordu.

Günümüzdeki tüm doğal uranyum, ister yerkabuğundan, ister ay kayalarından, isterse göktaşlarından çıkarılsın fark etmeksizin istisnasız %0.720 oranında U-235 izotopu içerir. Ancak Gabon'un Oklo bölgesinden gelen o meşhur kaya parçasında bu oran yalnızca %0.717 olarak ölçülmüştü ve bu ufak görünen sapma devasa bir olayın habercisiydi. Ortada bilim dünyasını düşündüren büyük bir gizem vardı.