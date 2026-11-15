2 milyar yılı aşan gizem: Dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı?
1972 yılında Gabon'da bir madende keşfedilen dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü, insanlık tarihi başlamadan 2 milyar yıldan fazla süre önce doğanın kendi kendine nükleer fisyon üretebildiğini kanıtladı. Su, algler ve jeolojik koşulların mucizevi uyumuyla kurulan bu sistemin sıra dışı hikayesi bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Peki, dünyanın ilk doğal nükleer reaktörü kendi kendini nasıl çalıştırdı? İşte bu eşsiz keşfin hikayesi...
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