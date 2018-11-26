Dünyanın gezilecek en güzel yerlerinin gerçek hali görenleri şaşkına çeviriyor
İşi gücü bırakıp, dünyayı gezmek mi? Hangimizin hayali değil ki? Dünyanın dört bir yanından çekilen enfes güzellikte manzara fotoğrafları ağızlarımızın suyunu akıtmak için yeterli oluyor. Peki ya gördüklerinizin gerçekten bağımsız olduklarını söylesek? Dünyanın en ünlü turistik merkezlerinin gerçek hallerini görmeye hazır olun. Peri masalı bitiyor!
26 Kasım 2018 Pazartesi, 15:46:55 Güncelleme: 16:17:11
Dünyayı gezmek herkesin hayalidir. Birçoğumuz bunu şimdilik gerçekleştiremiyoruz ama sosyal medyada yayılan fotoğraflar bir nebzede olsa oraları görmemizi sağlıyor. Fakat ortada şöyle bir gerçek var ki, aslında buraların gerçek yüzünü görmediğimiz. Dünyaya bir de bu açıdan bakmaya ne dersiniz.
Lempuyang Temple / Bali
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