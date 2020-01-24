Dünyanın en uzun yaşayan insanı görenleri hayrete düşürdü! 256 yaşında, 23 evlilik, 200'den fazla...

Bir insan düşünün, tam 256 yaşına kadar yaşasın. Bir efsane ya da hayali bir masal değil! Çinli Li Ching Yuen isimli adam 256 yaşında bir efsane olarak hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen nasıl bu kadar çok yaşadığı merak ediliyor. O ise sırrının 'köpek, güvercin, kaplumbağa' üçlüsü olduğunu söylüyor.

24.01.2020 12:08 - Son Güncelleme: 24.01.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





