Diğer zile ulaştığında ise zıt yükü alarak tekrar geri itilir ve bu sarkaç hareketi saniyede yaklaşık iki kez tekrarlanır.

Kurulduğu günden bu yana aralıksız çalışan tokmak, 1840 yılından bu yana 10 milyardan fazla kez zillere çarpmış ve bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hak etmiştir.