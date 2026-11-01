Dünyanın en uzun süre çalışan pili: 10 milyardan fazla kez çalan Oxford Elektrikli Zili nasıl çalışıyor?
Oxford Üniversitesi'nde 1840 yılından bu yana hiç durmadan çalan ve 10 milyardan fazla kez salınım yapan Oxford Elektrik Zili, modern pil teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bir devridaim makinesi olmayan, enerjisini içindeki kuru yığın pillerinin kimyasal potansiyelinden alan bu asırlık mekanizma nemli havalardaki geçici duraklamalarına rağmen kendi kendine yeniden çalışabilmesiyle dikkat çekerken, içindeki tam bileşimin gizemi ise pilin tamamen biteceği güne kadar sırrını korumaya devam ediyor.
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