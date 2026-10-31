Fizik tarihinin en uzun soluklu araştırması: Asırlık zift damlası deneyinde şu ana kadar sadece 9 damla düştü!
1927 yılında Queensland Üniversitesi'nde başlatılan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Pitch Drop (zift damlası) deneyi, çekiçle vurduğunuzda kırılacak kadar sert görünen bir maddenin onlarca yıl süren inanılmaz akışını gözler önüne seriyor. Yaklaşık bir asırdır aralıksız devam eden bu olağanüstü laboratuvar deneyinde bugüne kadar sadece 9 damla düşerken, kahve molasında kaçırılan anlar ve teknik talihsizlikler de tarihe kazınan ilginç detaylar arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: