FİZİK TARİHİNİN EN UZUN SOLUKLU ARAŞTIRMASI: GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA ADINI YAZDIRAN ZİFT DAMLASI DENEYİ

Queensland Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve "Pitch Drop" (zift damlası) olarak bilinen bu laboratuvar deneyi, kömür katranı veya petrolden elde edilen reçinemsi bir madde olan ziftin katı değil, aslında oldukça yüksek viskoziteye sahip bir akışkan olduğunu kanıtlamak amacıyla tasarlandı.