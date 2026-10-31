UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Fizik tarihinin en uzun soluklu araştırması: Asırlık zift damlası deneyinde şu ana kadar sadece 9 damla düştü!

1927 yılında Queensland Üniversitesi'nde başlatılan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Pitch Drop (zift damlası) deneyi, çekiçle vurduğunuzda kırılacak kadar sert görünen bir maddenin onlarca yıl süren inanılmaz akışını gözler önüne seriyor. Yaklaşık bir asırdır aralıksız devam eden bu olağanüstü laboratuvar deneyinde bugüne kadar sadece 9 damla düşerken, kahve molasında kaçırılan anlar ve teknik talihsizlikler de tarihe kazınan ilginç detaylar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olarak adını yazdıran ve 1927'den bu yana sadece 9 damla düşüren Zift Damlası Deneyi, akışkanlar mekaniğinin sınırlarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

FİZİK TARİHİNİN EN UZUN SOLUKLU ARAŞTIRMASI: GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA ADINI YAZDIRAN ZİFT DAMLASI DENEYİ

Queensland Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve "Pitch Drop" (zift damlası) olarak bilinen bu laboratuvar deneyi, kömür katranı veya petrolden elde edilen reçinemsi bir madde olan ziftin katı değil, aslında oldukça yüksek viskoziteye sahip bir akışkan olduğunu kanıtlamak amacıyla tasarlandı.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Queensland Üniversitesi'nin makalesine göre 1927 yılında Profesör Thomas Parnell tarafından başlatılan deneyde, zift ısıtılıp huniye döküldükten sonra üç yıl boyunca soğumaya bırakıldı ve huninin ucunun kesilmesiyle deney resmen Ekim 1930'da başlatıldı.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Deneyle birlikte, oda sıcaklığında tamamen katı hatta kırılgan görünen, çekiçle vurduğunuzda kolayca parçalanabilen ziftin, aslında sudan 100 milyar kat daha viskoz bir sıvı olduğu gözler önüne seriliyor.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Zift, normal şartlar altında sert bir malzeme izlenimi verse de yer çekiminin etkisiyle onlarca yıl süren çok yavaş bir akış sergilemektedir.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

ŞU ANA KADAR YALNIZCA 9 DAMLA DÜŞTÜ

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en uzun süre devam eden laboratuvar deneyi olarak tanınan bu projenin yönetimini günümüzde üçüncü küratör olarak Profesör Andrew White yürütmektedir.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Brisbane'deki bir camekan içinde sergilenen huni içerisindeki zift, 90 yılı aşkın süredir yavaşça damlamakta ve şu ana kadar toplam 9 damla düştü.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

İLK DAMLA 8 YILDA DÜŞTÜ

İlk damla Ekim 1938'de düştü, ilk damlanın düşmesi 8 yıl sürdü. Sonraki damlaların her birinin düşmesi 7 ila 9 yıl sürdü, örneğin 6. damla Nisan 1979'da, 7. damla ise Temmuz 1988'de düştü.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

7. DAMLAYI KAHVE MOLASINDA KAÇIRDI

Ancak deney tarihi boyunca yaşanan bazı talihsizlikler de hafızalara kazındı: Deneyi 52 yıl boyunca gözlemleyen ikinci sorumlu Prof. John Mainstone, 1988'deki 7. damlayı sadece kahve almak için odadan çıktığı 5 dakikalık arada kaçırdı.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

2000 yılında düşen 8. damla ise kamera sistemindeki elektrik kesintisi veya arıza yüzünden kaydedilemedi.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Öte yandan, 1988 yılından sonra binaya klima kurulması ve ortam sıcaklığının düşmesi ziftin akışını daha da yavaşlattı.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

DOKUZUNCU DAMLANIN DÜŞÜŞÜ

2014 yılındaki son damlanın düşüşü sırasında ise standın hafifçe sarsılmasıyla damla doğal yolla değil kazara (fiziksel müdahaleyle) kopmuş ve aşağıda bekleyen beherdeki 8. damlanın kuyruğuna çarptı. Şimdi ise 10. damlanın düşmesi için uzun bir bekleyiş süreci devam ediyor.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Deneyin Parnell Binası'nın foyesinde yer alan fiziksel kurulumunun yanı sıra canlı video akışı da bulunmakta olup, dünya genelinde yaklaşık 160 ülkeden 35.000'den fazla kişi bu canlı yayını izlemek üzere kayıt yaptırdı.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

ONLARCA YILLIK BEKLEYİŞ

Popüler bilim dünyasında geniş yankı uyandıran bu olağanüstü araştırma, laboratuvar ortamındaki en uzun soluklu bilimsel deney olma unvanını elinde tutuyor.

Fizik tarihinin en uzun soluklu deneyi

Sürecin oldukça yavaş ilerlemesi nedeniyle projeyi devralan önceki küratörlerin ömrü bu sonu görmeye yetmemiş; deney, sabrın, istikrarın ve akışkanlar mekaniğinin en sıra dışı simgesi hâline gelmiştir.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam