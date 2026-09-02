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Okyanusun karanlık yüzü: Yüzlerce gemiyi yutan dünyanın en tehlikeli 6 denizi

Okyanuslar ve denizler, gezegenimizin yüzde 70'inden fazlasını kaplayan muazzam bir güzelliğe sahip olsa da, bu devasa su kütlelerinin altında her an felakete dönüşebilecek vahşi bir güç yatıyor. Dev dalgalar, şiddetli fırtınalar ve güçlü akıntılar, tarih boyunca sayısız geminin sonunu hazırladı. Coğrafi yapı ve zorlu hava koşullarının birleştiği bazı denizler ise adeta birer gemi mezarlığına dönüşmüş durumda. İşte denizcilerin en çok korktuğu, dünyanın en tehlikeli 6 denizi…

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Dünyanın en tehlikeli deniz yolları: Dev dalgalar ve ölümcül fırtınalar

Drake Geçidi'nden Biskay Körfezi'ne uzanan dünyanın en zorlu su yolları, gelişen teknolojiye rağmen denizciler için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Ani fırtınalar, görüş mesafesini sıfıra indiren hava koşulları, dev dalgalar ve buz kütleleri, bu rotalarda seyreden gemiler için büyük risk taşıyor. Denizcilik tarihine damga vuran bu ölümcül su yolları, bugün de doğanın gücünü gözler önüne seriyor.

Drake Geçidi: 20 bin denizcinin hayatını kaybettiği cehennem rotası

1. DRAKE GEÇİDİ (GÜNEY OKYANUSU) – GEZEGENİN EN VAHŞİ SU YOLU

Güney Amerika'nın en güney ucu ile Antarktika arasında yer alan Drake Geçidi, dünyada rüzgarın ve akıntının önünü kesecek hiçbir kara parçası barındırmayan tek bölgedir.

Antarktika Çevresel Akıntısı (ACC) nedeniyle bölgede 12 metreyi (40 feet) aşan devasa dalgalar ve saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtınalar sıradan kabul edilir. Denizcilik tarihinde 800'den fazla gemi batığına ve yaklaşık 20.000 denizcinin ölümüne sebep olmasıyla bilinir.

Kuzey Denizi: Sığ sular ve şiddetli fırtınaların hüküm sürdüğü bölge

2. KUZEY DENİZİ (BÜYÜK BRİTANYA VE İSKANDİNAVYA ARASI) – SIĞ VE ŞİDDETLİ FIRTINALARIN YUVASI

Birleşik Krallık ile İskandinav kıyıları arasında yer alan Kuzey Denizi, ortalama derinliğinin az olması nedeniyle oldukça dik ve kırıcı dalgalar üretir.

Kış aylarında patlak veren aşırı soğuk fırtınalar, yoğun sis ve sert rüzgarlar bu deniz alanını ticari gemiler ve petrol platformları için son derece riskli kılmaktadır.

Biskay Körfezi: Kaotik dalgalarıyla denizcilerin korkulu rüyası

3. BİSKAY KÖRFEZİ (FRANSA VE İSPANYA AÇIKLARI) – DENİZCİLERİN KADİM KORKUSU

Atlas Okyanusu'nun Fransa ve İspanya batısındaki uzantısı olan Biskay Körfezi, okyanus tabanındaki ani yükseltiler nedeniyle ölümcül bir coğrafyaya sahiptir.

Açık okyanustan gelen devasa dalgalar körfezin sığ sularına çarptığında yön değiştirerek düzensiz ve kontrol edilmesi imkansız "kaotik" dalga yapıları oluşturur.

Ümit Burnu: İki okyanusun çarpışmasıyla 30 metrelik dev dalgalar oluşuyor

4. ÜMİT BURNU (GÜNEY AFRİKA) – İKİ OKYANUSUN ÇARPIŞTIĞI NOKTA

Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu'nun buluştuğu bu bölge, sıcak Agulhas akıntısı ile soğuk Benguela akıntısının çakıştığı bir noktadır.

Bu termal ve dinamik çarpışma, hiçbir uyarı vermeksizin aniden beliren ve 30 metrelik dev dalgalara (Rogue Waves) yol açan fırtınalar yaratmaktadır.

Tayvan Boğazı: Yılda onlarca tayfunun vurduğu tehlikeli geçit

5. TAYVAN BOĞAZI VE DOĞU ÇİN DENİZİ – TAYFUNLARIN VE SIĞLIKLARIN MEKANI

Doğu Asya deniz ticaretinin merkezinde yer alan bu bölge, her yıl onlarca yıkıcı tayfuna ev sahipliği yapar. Aşırı sert hava koşullarına ek olarak son derece yoğun gemi trafiği ve ani derinlik değişimleri, bölgeyi kaza ve karaya oturma istatistiklerinde sıkça üst sıralara taşımaktadır.

Aden Körfezi: Fırtınaların yanı sıra korsan saldırılarının da yaşandığı bölge

6. ADEN KÖRFEZİ (ARAP DENİZİ) – GEOPOLİTİK VE KORSANLIK RİSKİ

Aden Körfezi'ni diğerlerinden ayıran en önemli unsur riskin sadece doğadan kaynaklanmamasıdır. Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu bağlayan bu stratejik geçit, elverişsiz hava şartlarının yanı sıra korsanlık faaliyetleri, silahlı saldırılar ve askeri gerilimler nedeniyle küresel denizcilik için en tehlikeli sıcak noktalardan biridir.

Kaynaklar ve görseller

Kaynaklar

Atlas Obscura: Where Are the World's Most Dangerous Seas? (Denizcilik Kaptanları ve Okyanus Bilimcileri Görüşleri)

Windward Yachts Maritime Reports: The Most Dangerous Seas and Oceans to Sail

iPS Powerful People Marine Analysis: The Most Tempestuous Seas in the World

Encyclopædia Britannica & Wikipedia Maritime History: Drake Passage Oceanographic Data

Görseller Takvim foto arşivi ve yapay zeka tarafından hazırlanmıştır.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam