Okyanusun karanlık yüzü: Yüzlerce gemiyi yutan dünyanın en tehlikeli 6 denizi

Drake Geçidi'nden Biskay Körfezi'ne uzanan dünyanın en zorlu su yolları, gelişen teknolojiye rağmen denizciler için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Ani fırtınalar, görüş mesafesini sıfıra indiren hava koşulları, dev dalgalar ve buz kütleleri, bu rotalarda seyreden gemiler için büyük risk taşıyor. Denizcilik tarihine damga vuran bu ölümcül su yolları, bugün de doğanın gücünü gözler önüne seriyor.