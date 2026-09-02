Okyanusun karanlık yüzü: Yüzlerce gemiyi yutan dünyanın en tehlikeli 6 denizi
Okyanuslar ve denizler, gezegenimizin yüzde 70'inden fazlasını kaplayan muazzam bir güzelliğe sahip olsa da, bu devasa su kütlelerinin altında her an felakete dönüşebilecek vahşi bir güç yatıyor. Dev dalgalar, şiddetli fırtınalar ve güçlü akıntılar, tarih boyunca sayısız geminin sonunu hazırladı. Coğrafi yapı ve zorlu hava koşullarının birleştiği bazı denizler ise adeta birer gemi mezarlığına dönüşmüş durumda. İşte denizcilerin en çok korktuğu, dünyanın en tehlikeli 6 denizi…
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