Dünya savunma liginde Türk gücü: Türkiye’den 5 şirket Top 100'de yer aldı
Türk savunma sanayisi, küresel ölçekteki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın önde gelen savunma şirketlerinin bir önceki yıl gerçekleştirdiği savunma satışları esas alınarak hazırlanan Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. ASELSAN, 43'üncü sıradan 40'ıncı sıraya yükselerek Türk şirketleri arasındaki liderliğini korurken, ARCA Savunma listeye ilk kez girerek 53'üncü sıradan önemli bir çıkış yaptı.
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