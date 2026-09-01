Dünya savunma liginde Türk gücü: Türkiye’den 5 şirket Top 100'de yer aldı

Şirketlerin gelirleri dikkate alındığında ASELSAN 4 milyar 463,9 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, onu 3 milyar 646,4 milyon dolarla TUSAŞ ve 3 milyar 4 milyon dolarla ARCA Savunma izledi. ROKETSAN'ın savunma geliri 2 milyar 368,8 milyon dolar, MKE'nin savunma geliri ise 1 milyar 421,4 milyon dolar oldu.