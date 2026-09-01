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Dünya savunma liginde Türk gücü: Türkiye’den 5 şirket Top 100'de yer aldı

Türk savunma sanayisi, küresel ölçekteki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın önde gelen savunma şirketlerinin bir önceki yıl gerçekleştirdiği savunma satışları esas alınarak hazırlanan Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. ASELSAN, 43'üncü sıradan 40'ıncı sıraya yükselerek Türk şirketleri arasındaki liderliğini korurken, ARCA Savunma listeye ilk kez girerek 53'üncü sıradan önemli bir çıkış yaptı.

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Türk savunma şirketlerinin toplam geliri 14,9 milyar dolara ulaştı

Türk şirketlerinin toplam savunma geliri de dikkat çekici seviyeye ulaştı. ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma, ROKETSAN ve MKE'nin 2025 yılı savunma gelirleri toplam 14,9 milyar dolara ulaşırken, şirketlerin önemli bölümünün gelirlerini çift haneli oranlarda artırması Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki ağırlığının giderek arttığını gösterdi.

ASELSAN küresel listede ilk 40’a yükseldi

ASELSAN İLK 40'A YÜKSELDİ

Defense News Top 100 listesinde Türk savunma sanayisinin en üst sıradaki şirketi olmayı sürdüren ASELSAN, küresel sıralamada da önemli bir yükseliş kaydetti.

ASELSAN’ın savunma geliri yüzde 26 artışla 4,4 milyar dolara çıktı

Şirket, önceki listede 43'üncü sırada bulunurken bu yıl 40'ıncı sıraya çıktı. ASELSAN'ın 2024'te 3 milyar 541,7 milyon dolar olan savunma geliri, 2025'te 4 milyar 463,9 milyon dolara yükseldi. Böylece şirketin savunma gelirleri bir yılda yaklaşık yüzde 26 arttı.


ASELSAN'ın ilk 40 içerisinde yer alması, şirketin küresel savunma sanayisindeki konumunu daha da güçlendirdi.

ARCA Savunma 3 milyar dolarla Defense News Top 100’e girdi

ARCA SAVUNMA LİSTEYE GÜÇLÜ GİRİŞ YAPTI

Bu yıl Türk savunma şirketleri açısından en dikkat çekici gelişmelerden biri ARCA Savunma'nın Defense News Top 100 listesine ilk kez girmesi oldu.

ARCA Savunma, 3 milyar 4 milyon dolarlık 2025 savunma geliriyle listeye 53'üncü sıradan giriş yaptı. Şirketin 2024 yılında 653,2 milyon dolar seviyesinde bulunan savunma geliri, bir yıl içerisinde yaklaşık 4,6 katına çıktı.

ARCA'nın listeye doğrudan üst sıralardan dahil olması, Türk savunma sanayisinde yeni şirketlerin de küresel ölçekte önemli bir satış hacmine ulaşabildiğini ortaya koydu.

ROKETSAN 7 basamak yükselerek 64’üncü sıraya yerleşti

ROKETSAN'DAN 7 BASAMAKLIK YÜKSELİŞ

Listenin bir diğer önemli yükselişini ROKETSAN gerçekleştirdi. Şirket, önceki listede 71'inci sırada bulunurken bu yıl 64'üncü sıraya yükseldi.

ROKETSAN’ın geliri yüzde 18 artışla 2,3 milyar dolara ulaştı

ROKETSAN'ın 2024'te 2 milyar 4,6 milyon dolar olan savunma geliri, 2025'te 2 milyar 368,8 milyon dolara çıktı. Böylece şirketin savunma gelirleri yaklaşık yüzde 18 oranında arttı.

TUSAŞ’ın savunma geliri 3,6 milyar dolara yükseldi

TUSAŞ VE MKE SIRALAMADA YERİNİ KORUDU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu yılki listede 48'inci sırada yer aldı. Şirketin 2025 savunma geliri 3 milyar 646,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

TUSAŞ'ın savunma geliri, 2024'teki 3 milyar 151 milyon dolara kıyasla yaklaşık yüzde 16 arttı. Şirket, gelirindeki büyümeye rağmen listeye daha üst sıralardan giren firmaların etkisiyle önceki yılki 47'nci sıradan 48'inci sıraya geriledi.

MKE’nin geliri yüzde 18 artarak 1,4 milyar dolara çıktı

MKE ise 81'inci sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. Şirket, önceki listede 80'inci sırada bulunuyordu. MKE'nin savunma geliri 2024'te 1 milyar 209,3 milyon dolar iken 2025'te 1 milyar 421,4 milyon dolara yükseldi.

Böylece şirketin savunma gelirleri yaklaşık yüzde 18 arttı.

Beş Türk şirketinin toplam geliri 14,9 milyar dolar oldu

5 TÜRK ŞİRKETİNİN GELİRİ 14,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Defense News Top 100 listesinde yer alan 5 Türk şirketinin 2025 yılı toplam savunma geliri 14,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ASELSAN 4,4 milyar dolarla Türk şirketlerinde zirvede

Şirketlerin gelirleri dikkate alındığında ASELSAN 4 milyar 463,9 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, onu 3 milyar 646,4 milyon dolarla TUSAŞ ve 3 milyar 4 milyon dolarla ARCA Savunma izledi. ROKETSAN'ın savunma geliri 2 milyar 368,8 milyon dolar, MKE'nin savunma geliri ise 1 milyar 421,4 milyon dolar oldu.

Böylece Türk savunma şirketleri, küresel savunma pazarındaki büyümeden daha fazla pay almaya devam etti.


Lockheed Martin 72,1 milyar dolarla küresel zirvede

KÜRESEL SAVUNMA DEVLERİ DE GELİRLERİNİ ARTIRDI

Defense News Top 100 listesi, yalnızca Türk şirketlerinin yükselişini değil, küresel savunma pazarındaki büyümeyi de gözler önüne serdi.

Listenin zirvesinde ABD merkezli Lockheed Martin yer alarak ilk sıradaki konumunu korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

RTX ve General Dynamics ilk üçte yer aldı

RTX, 46 milyar dolarlık savunma geliriyle ikinci sırada yer alırken, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü oldu. Northrop Grumman 37 milyar dolarlık gelirle dördüncü, BAE Systems ise 36 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

Küresel savunma devlerinin gelirleri artış gösterdi

İlk 5'te bulunan şirketlerin tamamının savunma gelirlerini artırması, küresel savunma harcamaları ve savunma sanayisi pazarındaki büyümenin önde gelen şirketlerin bilançolarına da yansıdığını gösterdi.

Türkiye’nin küresel savunma sanayisindeki rekabet gücü genişledi

Türk şirketlerinin aynı listede daha yüksek sıralara çıkması ve ARCA Savunma'nın ilk kez Top 100'e girmesi ise Türkiye'nin küresel savunma sanayisindeki rekabet gücünün genişlediğine işaret etti.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam