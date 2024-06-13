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Dünyanın en köklü orduları açıklandı! Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı

Global Firepower tarafından yayınlanan 2024 raporuna göre, dünyanın en güçlü orduları belirlendi. Bu yılın listesi, askeri personel sayısı, mali durum, lojistik yetenekler ve coğrafi faktörler gibi 60 binden fazla değişkeni değerlendirerek oluşturuldu. Türkiye, geçen seneye göre üç basamak birden yükselerek dikkat çeken bir performans sergiledi.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:00 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:00
Dünyanın en köklü orduları açıklandı! Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı 1

Türkiye, savunma sanayisine yaptığı yatırımlar, gelişmiş askeri teknolojileri ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Bu yükseliş, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik sahnesinde artan rolünü ve etkisini yansıtıyor. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...

Dünyanın en köklü orduları açıklandı! Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı 2

100- KIRGIZİSTAN

Dünyanın en köklü orduları açıklandı! Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı 3

99 - LETONYA

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