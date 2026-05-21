Dünyanın en izole 9 yerleşim yeri: Listede Türkiye’den de bir köy var!

Küreselleşme ve modern kent yaşamının aksine, coğrafi şartlar ile iklim zorlukları nedeniyle dış dünyadan tamamen izole olan yerleşim yerleri dikkat çekiyor. Rusya'nın -70 dereceyi gören Oymyakon köyünden, tüm nüfusu tek bir binada yaşayan Alaska'nın Whittier kasabasına kadar dünyanın en izole yerleşim yerlerindeki yaşam mücadeleleri incelendi. Araştırmada Türkiye'den de su sıkıntısı sebebiyle tahliye edilen ve günümüzde sadece 1 kişinin yaşadığı Aksaray'ın Gözlükuyu köyü yer aldı.

Dünyanın dört bir yanında kalabalıklardan uzak, ulaşılması zor ve doğayla iç içe yaşamlar sürüyor. Kimi insanlar buzulların ortasında, kimileri okyanusun tam ortasındaki adalarda, kimileri ise tek bir binaya sıkışmış kasabalarda hayatını sürdürüyor. Ortak noktaları ise modern dünyanın hızından ve kaosundan kilometrelerce uzakta olmaları.

Bazı yerlere ulaşmak günler sürüyor. Bazılarında markete gitmek bile haftalar süren bir yolculuk anlamına geliyor. Kimi yerlerde nüfus birkaç yüz kişiyi geçmezken, bazı köylerde tek bir kişi yaşamını sürdürüyor.

İşte dünyanın en izole yerleşim yerleri...

EKSİ 70 DERECEYE RAĞMEN YAŞAM SÜRÜYOR: OYMYAKON

TRT'de yer alan habere göre, Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan Oymyakon, "dünyanın en soğuk yerleşim yeri" olarak biliniyor. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köyde kış aylarında sıcaklık eksi 60 dereceye kadar düşüyor.

1924 yılında ölçülen eksi 71,2 derece ise bölge tarihinin en düşük sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Buna rağmen köyde hayat tamamen durmuş değil. Halk, zorlu iklim koşullarına rağmen yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Oymyakon'a ulaşım da başlı başına bir mücadele. Bölgeye ancak Yakutistan'ın başkentinden yaklaşık iki gün süren araç yolculuğuyla gidilebiliyor. Aşırı soğuk nedeniyle araç motorlarının donmaması için otomobiller çoğu zaman hiç kapatılmıyor.

Tarımın yapılamadığı köyde temel geçim kaynağı ise ren geyiği yetiştiriciliği ve avcılık.

BUZULLARIN ARASINDAKİ KASABA: ITTOQQORTOORMİİT

Grönland'ın doğusunda yer alan Ittoqqortoormiit, dünyanın en ulaşılması zor kasabalarından biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 360 kişinin yaşadığı kasaba, dev buzullar ve kutup doğasıyla çevrili.

1925 yılında Eskimo toplulukları tarafından kurulan yerleşim yerinde halk hâlâ geleneksel yaşam biçimini sürdürüyor. Kasabada yaşayanlar; kutup ayıları, foklar, morslar ve balinalarla iç içe bir yaşam sürüyor.

Yılın büyük bölümünde buzlarla kaplı olan bölgeye ulaşım oldukça sınırlı. Kasaba, ancak buzulların çözüldüğü kısa dönemde ziyaret edilebiliyor.

OKYANUSUN ORTASINDA UNUTULMUŞ ADA: TRİSTAN DA CUNHA

İngiltere'ye bağlı Tristan da Cunha Adası, dünyanın anakaraya en uzak yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. En yakın kara parçasına yaklaşık 2 bin 778 kilometre uzaklıktaki adada yaklaşık 275 kişi yaşıyor.

Adada havalimanı bulunmuyor. Ulaşım yalnızca yaklaşık altı gün süren gemi yolculuğuyla sağlanabiliyor.

Ada halkı dış dünyaya bağımlılığı azaltmak için kendi kendine yeten bir sistem kurmuş durumda. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ada sakinleri, ihtiyaçlarının büyük bölümünü kendi imkanlarıyla karşılıyor.

Tristan da Cunha'da okul, hastane, postane ve küçük sosyal alanlar bulunuyor. Resmi bir güvenlik biriminin olmadığı adada anlaşmazlıklar çoğu zaman topluluk içinde çözülüyor.

KALICI NÜFUSU OLMAYAN KÖY: ALERT

Kanada'ya bağlı Alert, dünyanın en kuzeydeki yerleşim noktalarından biri olarak biliniyor. Grönland'a oldukça yakın konumdaki bölgede kalıcı bir nüfus bulunmuyor.

Yılın belirli dönemlerinde yaklaşık 60 kişilik geçici ekipler bölgede görev yapıyor. Köyde askeri istasyon, gözlemevi ve haberleşme sistemleri yer alıyor.

Kış aylarında sıcaklık eksi 40 derecenin altına kadar düşebiliyor. Sert iklim nedeniyle bölgede sürekli yaşam oldukça zor.

HERKES AYNI BİNADA YAŞIYOR: WHİTTİER

ABD'nin Alaska eyaletindeki Whittier kasabası, sıra dışı yaşam düzeniyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 265 kişinin yaşadığı kasabada nüfusun büyük bölümü aynı binada hayatını sürdürüyor.

Soğuk Savaş döneminde inşa edilen 14 katlı Begich Towers binasında evlerin yanı sıra market, okul, çamaşırhane ve ibadet alanları da bulunuyor.

Kasabaya karadan ulaşım ise yalnızca Anton Anderson Memorial Tüneli üzerinden sağlanıyor. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki tünel tek şeritli olduğu için araç geçişleri belirli aralıklarla kontrollü şekilde yapılıyor.

Bölgedeki sert hava koşulları nedeniyle zaman zaman çığ düşmeleri ulaşımı tamamen kesebiliyor.

VİKİNGLERİN İZLERİ HALA DURUYOR: TJORNUVIK

Faroe Adaları'nın kuzeyinde bulunan Tjørnuvík, yüksek kayalıkların arasına kurulmuş küçük bir köy. Yaklaşık 70 kişinin yaşadığı yerleşim yeri, siyah kumlu sahili ve fiyortlarıyla dikkat çekiyor.

Köyde yapılan araştırmalarda Viking dönemine ait kalıntılar bulundu. Bölgeye ulaşım ise yalnızca dar ve tek şeritli bir kara yoluyla sağlanabiliyor.

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan köy, modern dünyanın karmaşasından uzak yaşamıyla öne çıkıyor.

KARAYOLU OLMAYAN TİBET KÖYÜ: MOTUO

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Motuo, uzun yıllar boyunca karayolu bağlantısı olmayan tek ilçe olarak bilindi. Himalayalar'ın eteklerindeki köy, dik dağlar ve yoğun doğayla çevrili.

Bölgeye ulaşım uzun yürüyüş rotalarıyla sağlanıyor. Araç ya da tren hattının bulunmadığı köyde yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor.

Budistler için kutsal kabul edilen Motuo, doğal güzellikleri kadar zorlu ulaşım koşullarıyla da dikkat çekiyor.

İKİ HAFTADA BİR TEKNE GELİYOR: FLOREANA

Galápagos Takımadaları'nın güneyinde yer alan Floreana Adası'nda yaklaşık 100 kişi yaşıyor. Ada, deniz kaplumbağaları, yunuslar ve endemik türleriyle dünyanın en özel doğal alanlarından biri kabul ediliyor.

Yerleşim yerinde okul ve küçük bir kilise dışında oldukça sınırlı yapı bulunuyor. İletişim ise adadaki tek otelde bulunan telefon üzerinden sağlanıyor.

Floreana'ya ulaşım yalnızca iki haftada bir gelen teknelerle mümkün oluyor. Ada halkı uzun yıllardır izole yaşam koşullarına uyum sağlayarak hayatını sürdürüyor.

TÜRKİYE'DE NÜFUSU 1'E DÜŞEN KÖY: GÖZLÜKUYU

Aksaray'da Hasan Dağı eteklerinde bulunan Gözlükuyu Köyü, yıllar önce su sıkıntısı nedeniyle büyük ölçüde terk edildi. Ancak Salman ailesi köyü terk etmeyen son aile oldu.

Eşinin ölümünün ardından Selami Salman, yaklaşık 12 yıldır köyde tek başına yaşıyor. Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köyde hayat özellikle kış aylarında daha da zorlaşıyor.

Salman, yaz aylarında odun toplayarak kış hazırlığı yapıyor ve yıllardır tek başına sürdürdüğü yaşamını bırakmak istemiyor.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Yaşam